Allanan y roban en instalaciones de la Federación Mexicana de Tenis

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de las pugnas por la disputa del poder, la Federación Mexicana de Tenis (FMT) reportó este lunes un robo en sus instalaciones, que se ubican en la alcaldía Coyoacán. En un comunicado, la asociación civil que encabeza Carlos González López, indicó que ya iniciaron los trámites para dar curso a la denuncia ministerial correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR). “Para no interferir en las investigaciones, una vez concluidas las diligencias de inspección por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México estaremos en condiciones de dar a conocer los daños materiales, que podrán ser cotejados con el inventario derivado de la diligencia de entrega-recepción, que se realizó el 29 de junio, cuando González López recibió, como nuevo presidente, las llaves de la Federación Mexicana de Tenis de manos de José Antonio Flores”, señaló la A. C. En su oficio, la FMT refirió que el allanamiento de su sede tuvo lugar el pasado fin de semana, en la calle Miguel Ángel de Quevedo, en la Colonia El Rosedal, en la Ciudad de México. [caption id="attachment_640143" align="aligncenter" width="1024"]Instalaciones de la FMT. Foto: Especial[/caption] En el recuento de daños, la asociación civil reveló que fueron violadas las chapas de algunas oficinas, entre ellas la de su presidente, así como la del departamento de contabilidad. “También fueron abiertas y vaciadas dos cajas fuertes, que no contenían valores en efectivo. Para tranquilidad de las asociaciones, toda la documentación contable, estadística y personal de la FMT y de nuestros afiliados está respaldada digitalmente”, aclaró la Federación Mexicana de Tenis. Carlos González López fue elegido presidente de la FMT el pasado 19 de junio, en un acto celebrado en la sede de la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme), asociación civil que fue excluida de la Ley General de Cultura Física y Deporte.Empero, el pasado 7 de abril, la directora del Sistema Nacional del Deporte (Sinade), Norma Olivia González, turnó una misiva a los subdirectores y coordinadores de la Conade, en la que transmite el siguiente mensaje: “Por instrucciones del licenciado Adolfo Fierro Rodríguez, Subdirector del Deporte en Conade, me permito informarles que el pasado 23 de marzo de 2020, el ingeniero Mario Alberto Chávez Casas, presentó ante esta Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte escrito mediante el cual nos informa que con fecha 23 de enero de 2020 se llevó a cabo la asamblea general de la Federación Mexicana de Tenis en la que se sometió a consideración de sus asociados la destitución de José Antonio Flores Fernández de su cargo como presidente del Consejo Directivo, votándose por unanimidad de votos dicha destitución y eligiendo a Mario Alberto Chávez Casas en calidad de primer vicepresidente, como presidente interino. “Asimismo, se solicitó la actualización del Registro Único del Deporte (RUD), a fin de ser registrada en el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte para su validación como miembro del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, tomándose nota de la elección como presidente interino al ingeniero Chávez Casas, expidiendo esta Comisión el RUD 2020 el pasado 25 de marzo”. Norma Olivia precisa que el Sinade ya informó oportunamente a la Federación Internacional de Tenis.