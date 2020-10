Jalisco: detienen a cuatro policías por asesinar a un joven en Tlajomulco

DEBES LEER:

GUADALAJARA, Jal. (apro). - Policías municipales de Tlajomulco entraron por la fuerza a un domicilio particular de la colonia Buenavista y asesinaron a un hombre, acusó la hermana de la víctima. En un video subido a sus redes sociales, la mujer, identificada como Yareli Velázquez, asegura que los policías ingresaron a su casa, la golpearon a ella a pesar de estar embarazada y balacearon a su hermano, identificado como Omar, enfrente de su madre. https://twitter.com/proceso/status/1289023778727452673 “¿Y qué hace esa puta policía corrupta? Solo trasbordaron y se robaron la llave de esta camioneta. Mi hermano, tenemos media hora (esperando) la ambulancia, se divide entre la vida y la muerte y no llegan", se le escucha decir a la mujer. En otro video compartido por un joven, aparece la patrulla con placas JW 14305, y narra "que la policía llegó a mi casa y este hombre le disparó" al hermano de Yareli.https://www.proceso.com.mx/632900/jalisco-albanil-fue-arrestado-por-no-usar-cubrebocas-y-murio-al-dia-siguiente El presidente municipal de Tlajomulco, Salvador Zamora, dijo en un video que el hecho ocurrió la madrugada de este jueves; sin embargo, mencionó, "hasta el momento no hay claridad de todo lo que sucedió". Zamora agregó que se realiza una investigación por parte de la Fiscalía del estado y de Asuntos Internos del municipio. "El hecho es que hay un joven que perdió la vida y presuntamente por el disparo de un policía. Por la falta de claridad, la Comisaría de Tlajomulco detuvo a los elementos que participaron en el percance para ponerlos a disposición del ministerio público", explicó el alcalde.https://www.proceso.com.mx/639903/familiares-de-giovanni-lopez-piden-ayuda-a-la-cndh-por-temor-a-que-alfaro-los-asesine Los cuatro elementos fueron detenidos por sus propios compañeros y puestos a disposición en la Fiscalía. Salvador Zamora aseguró que no permitirá ningún abuso de autoridad ni violación de los derechos de los ciudadanos, y pide que de encontrarse pruebas se castigue conforme a la ley a los policías. El alcalde dijo que una versión es que afuera del domicilio se detuvieron a unas personas, y en el forcejeo, hubo un disparo que "terminó con la vida de este joven".