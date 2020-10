Un jugador de Chivas y dos de Atlas dan positivo a covid-19

CIUDAD DE MEXICO (apro).- La Liga Mx informó de un nuevo contagiado por covid-19 en las Chivas de Guadalajara y dos más en las filas del Atlas, de los que no menciona sus nombres, en vísperas del arranque de la segunda fecha del torneo Guar1anes 2020. De acuerdo al comunicado del organismo, el jugador de las Chivas presenta síntomas asociado al coronavirus y ya fue confinado bajo observación del equipo médico del club, cuyo entrenador Luis Fernando Tena se reintegró hoy a la actividad luego de superar el covid-19. Hasta ahora, las Chivas reportan seis jugadores del primer equipo con positivo por covid-19, entre ellos el delantero Oribe Peralta y, presumiblemente, Miguel Ponce, cuyo nombre no ha sido confirmado en la lista de portadores del virus. No obstante, el futbolista también fue aislado. https://twitter.com/LigaBBVAMX/status/1288972874687172608?s=20 “En días pasados un jugador del primer equipo presentó dolor de cabeza y malestar corporal. En apego al protocolo establecido, fue aislado del grupo y se le practicó la prueba para detectar el virus que ocasiona el covid-19. Hoy le fue entregado al club el resultado, que es positivo”, informó la Liga Mx en un comunicado sin precisar el nombre del futbolista.El Guadalajara enfrentará este domingo al Santos Laguna, en la segunda jornada del Guard1anes 2020. Para este compromiso, el equipo prescindirá de Alexis Vega, Fernando Beltrán, Ronaldo Cisneros, Uriel Antuna y el propio Peralta, quienes fueron aislados por la misma causa. Por su parte, el Atlas reportó dos nuevos infectados que ya fueron aislados del grupo. Apenas la semana pasada, el conjunto rojinegro confirmó que cinco de sus elementos dieron positivo a coronavirus, entre el primer equipo y fuerzas básicas.