Cooperativistas crean una Junta de Gobierno en Cruz Azul; desconocen dónde está Billy Álvarez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el anuncio de que existe una orden de aprehensión en contra de Guillermo "Billy" Álvarez, director general de la Cooperativa La Cruz Azul, los cooperativistas anunciaron la creación de una Junta de Gobierno para que tome las decisiones, entre ella si nombrarán a un nuevo presidente del club de futbol. En conferencia de prensa, Jorge Hernández, vocero de la cooperativa, dijo que desconocen donde se encuentra Billy Álvarez y tampoco si se entregará para acelerar su situación jurídica. “En este consejo desconocemos dónde se encuentra el licenciado Álvarez y lo que sí se expresó es la confianza en las autoridades para el manejo de todo este proceso y queremos pensar que trabaja en su defensa”, dijo Hernández. El vocero también aclaró que no existe una persecución política en contra del directivo sino que todo ha sido un “ escándalo mediático ” provocado por el grupo disidente que encabeza Alfredo Álvarez, hermano de Billy. En ese sentido se le insistió en que Billy Álvarez se presente ante el juez con las pruebas para que, en todo caso, acredite su inocencia, pero Hernández señaló que no sabe cuál será su estrategia de defensa ni tampoco si podría estar promoviendo un juicio de amparo para evitar que sea detenido. https://www.proceso.com.mx/640665/cruz-azul-giran-orden-aprehension-contra-billy-alvarez-delincuencia-organizada Los cooperativistas señalaron que tampoco es urgente nombrar a un presidente del club Cruz Azul, pues en tanto Álvarez no sea sentenciado como culpable él seguirá ostentando este cargo y también el de director general de la cementera. Hernández insistió en que tanto el cargo de director general como el de presidente de La Máquina Celeste podrían quedar acéfalos durante el tiempo que dure el proceso judicial. En tanto, Jamie Ordiales estará atendiendo las necesidades del club. Sólo si la Federación Mexicana de Futbol exige que se nombre a un presidente, así lo harán. Sin embargo, los integrantes de la Junta de Gobierno, en manos de quienes estará temporalmente la toma de decisiones tanto de la cementera como del club, no descartan realizar una asamblea en menos de un mes, donde podría determinarse si nombrarán a un nuevo presidente. La Junta de Gobierno quedó integrada por 13 cooperativistas: cuatro de la Ciudad de México (Víctor Luna Reséndiz, Jorge Fernández Rodríguez, Esteban Ruiz Rojo y Raúl Enríquez Rojo), cuatro de Hidalgo (Alfredo Rangel Díaz, Ramsés Dolores Anguiano, Sergio Rodríguez Reyes y Federico Sarabia Pozo) y cinco más de Oaxaca que estuvieron conectados de manera virtual y no asistieton a la conferencia (Pablo Reséndiz García, César Hernández, Rubicel Antonio, Jesús Tolentino y Daniel Salinas).