Engaño en el ring, nocaut a la cuarentena

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Con la fachada de un reality show, TV Azteca organiza en sus estudios –violando disposiciones oficiales– funciones de boxeo con pugilistas profesionales, las hace pasar como peleas normales y las presenta en la pantalla chica en pleno confinamiento causado por el covid-19. La televisora de Ricardo Salinas Pliego decidió reactivar el boxeo profesional en medio de la cuarentena, pese a la negativa de la Comisión de Box de la Ciudad de México –que depende del gobierno de Claudia Sheinbaum– a sancionar las peleas con jueces y oficiales del ring durante la función denominada #VolvemosConPunch, del sábado 20 de junio. Proclive a desacatar los lineamientos gubernamentales durante la contingencia sanitaria –al principio se opuso a cerrar sus sucursales Elektra y Banco Azteca–, Salinas Pliego ahora incumple los ordenamientos en el ámbito deportivo ante la urgencia de contenidos en su televisora. El protocolo médico aplicado antes de la velada boxística arrojó seis contagiados por covid-19, entre ellos la excampeona mundial minimosca Silvia Torres, quien estaba programada en la cartelera del sábado 20 para enfrentar a Edith Flores. Originaria de Ciudad Nezahualcóyotl, Torres dio positivo el jueves 11 de junio, por lo que fue enviada a un confinamiento domiciliario obligatorio bajo la supervisión médica del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que fungió como asesor del protocolo en dicha función. En el reajuste de la cartelera, Promociones Zanfer designó a Jéssica Nery Plata en lugar de Silvia Torres. De un total de 100 pruebas rápidas ordenadas por Zanfer al personal que intervino de manera directa o indirecta en la velada –entre pugilistas, asistentes de boxeadores, camarógrafos, comentaristas, jueces y personal de producción de la televisora–, también dieron positivo uno de los médicos encargados de la evaluación y un trabajador de la empresa contratada para sanitizar el lugar. Todos son asintomáticos y fueron retirados de inmediato.Los detectamos muy bien y a todos se les dio un protocolo de aislamiento y se está revisando con qué personas tuvieron contacto”, confirmó ael director operativo de Promociones Zanfer, Guillermo Brito, quien asegura que la empresa lleva un seguimiento de cada uno de los infectados, al menos durante los próximos 10 días que establece el protocolo. En vísperas de la función, el presidente de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Francisco Valcárcel, advirtió el martes 16 en su cuenta de Twitter: “no es un buen precedente retar a las autoridades gubernamentales, especialmente en tiempos de pandemia y celebrar una cartelera de boxeo. En virtud del cargo que ocupo, hago un llamado a la prudencia y al diálogo”.Aunque en lo deportivo las peleas de exhibición no deberían incluirse en el récord oficial de los pugilistas –por carecer del aval de la máxima autoridad responsable de este deporte en la capital del país–, el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, consideró el martes 23 de junio en entrevista conque sí deberían contar, así se trate de un acto presentado bajo la modalidad de reality show. Un día después de la función, la página oficial de Boxrec, sitio dedicado a actualizar los récords de los pugilistas de ambas ramas, consignó en el rubro de resultado la letra “P” (Pendiente) en los perfiles de los peleadores que el sábado 20 de junio encabezaron la cartelera. Sin embargo, el miércoles 24 de junio el apartado fue cambiado por la anotación “NC” (No Cuenta). Al final, Sulaimán, quien asegura que no le corresponde decidir la inclusión de pugilistas en Boxrec, admitió que el encuentro fue “un programa de TV, no un evento deportivo oficial”. –¿Cuál es la diferencia entre el boxeo show y el boxeo tradicional? –se le pregunta. –No sé decirle. Si uno ve una función de boxeo normal y una función como la del sábado 20 de junio, hay muchas diferencias: vi a una personalidad anunciando las peleas, Antonio Rosique, quien es más show que gente de boxeo; vi a los comentaristas en un palco apartado del ring; los jueces estaban en un estudio y sólo el personal de servicios médicos estuvo cerca. Siento que son elementos que se combinan, pero no sabría decirle exactamente qué diferencias pudiera haber. –¿El CMB avala el concepto de show como una modalidad en el boxeo profesional? –El CMB se dedicó a elaborar un protocolo médico-administrativo durante algunas semanas con consultas y la participación directa de muchas autoridades y doctores del mundo, de Filipinas, Japón, Estados Unidos y México. Fue una colaboración intensiva para llegar a un protocolo, que finalmente se plasmó en un documento que pusimos a disposición de todas las comisiones de boxeo del mundo, todas las federaciones y los promotores, quienes finalmente se encargan de preparar y llevar a cabo un evento. –¿Usted avala el show en el boxeo?, ¿es el concepto que se perfila en el pugilismo profesional? –Nuestra postura en todo este tiempo ha sido proactiva y las recomendaciones a todo el mundo del boxeo es la de ser innovador. Nos tenemos que ajustar para entender que la vida está cambiando, que durante algún tiempo las cuestiones serán diferentes y hay que estar dispuestos a tener flexibilidad y ajustarse e innovar en todos los sentidos, donde sea que aplique.En entrevista, el titular del Instituto del Deporte de la Ciudad de México (Indeporte), Rodrigo Dosal Ulloa, confirma que ese organismo –y con ello la Comisión de Box capitalina– “no autoriza ni autorizará eventos deportivos mientras así lo indique el plan gradual hacia la nueva normalidad”. Aclara que en el caso de la referida velada boxística, se trata de “una transmisión grabada en los estudios de TV Azteca” y corresponde a un programa televisivo. Explica que entre las obligaciones del Indeporte le corresponde seguir lineamientos; y reitera: “no fue un evento deportivo, sino un programa de televisión; no hubo ninguna autoridad de la Ciudad de México que sancionara la función”. Dosal acepta que los responsables del show boxístico lo buscaron para solicitarle su aval. “Se les respondió que los eventos deportivos no están autorizados de acuerdo al plan gradual y al semáforo epidemiológico”. Y aclara: “en todo caso, la responsabilidad recae en los organizadores”. El sábado 20 de junio, durante la transmisión televisiva a puertas cerradas, el emblema del CMB apareció en repetidas ocasiones, lo mismo en la pantalla que en los cubrebocas utilizados por los protagonistas antes y después de la contienda. Además, los comentaristas de TV Azteca expresaron sus agradecimientos a Sulaimán y a la asociación civil que preside. –¿El CMB fue uno de los patrocinadores? –No. Creo que fue una manera de reconocer lo que hemos hecho en todo este tiempo: desde que inició la pandemia hemos promovido el “Quédate en casa”. Se han realizado entrenamientos en el hogar con campeones, implementamos videoconferencias diarias en inglés y español, y hemos estado muy activos. Dentro de esto se creó el protocolo. “En específico, a TV Azteca y a Zanfer les dimos el protocolo, y servimos con mucho gusto durante un proceso de darles sugerencias y procesos para que puedan ajustar y minimizar cualquier riesgo y garantizar que se cumpla con toda la seguridad de no poner a las personas en situación de riesgo.” A decir de Sulaimán, su colaboración “fue gratuita, sin ningún tipo de interés de ninguna manera. El promotor es Promociones Zanfer. Nosotros no somos promotores, sólo proveímos el protocolo y el apoyo incondicional sin ningún costo, sin ninguna situación económica en absoluto. Nuestra colaboración ha sido con todo el entusiasmo de apoyar a quien nos busca para proteger a los boxeadores, con la conciencia de que hay una situación de covid-19”. Sin el aval de la Comisión de Box de la Ciudad de México, la empresa contrató los servicios médicos independientes, jueces, réferi (Sergio Castañón) y el campanero –todos originarios del Estado de México– por medio de la Federación de Comisiones de Box de la República Mexicana, A.C. (Fecombox). –¿Usted sugirió a la Fecombox? –se le pregunta a Sulaimán. –(El CMB) funge como una línea de comunicación. La Fecombox, que tiene la afiliación de las comisiones de boxeo, dio a conocer que durante el tiempo que las comisiones de boxeo permanezcan cerradas verificará el estatus de los peleadores participantes y estará pendiente de que se hagan los exámenes médicos, la cuestión más importante, sobre todo.En entrevista telefónica conel miércoles 24 de junio, el director operativo de Promociones Zanfer, Guillermo Brito, confirma que “tras el comunicado de la Comisión de Box de la Ciudad de México, imposibilitada para sancionar funciones de esa disciplina por las instrucciones que le marcan las directrices, la televisora y la empresa decidieron convertir el evento en un reality show para no entrar en conflicto”. Según Brito, ejecutivos de la televisora les preguntaron lo que se podría hacer ante este inconveniente: “Fernando Beltrán (CEO de Promociones Zanfer) me instruyó para que pudiéramos generar algo. En un inicio se consideró una función de box normal. Posteriormente, al ver la situación, nos decidimos hacer el reality show junto con la televisora”. En opinión del directivo de Zanfer, en el siguiente medio año el boxeo profesional del país, y el deporte en general, tendrá que adaptarse a realizar funciones a puertas cerradas. Y no descarta la programación de las siguientes carteleras con la modalidad que le permitió a la televisora y a la empresa que representa reactivar el pugilismo profesional luego de más de tres meses. Para ello, dice que han encontrado las mejores condiciones en los foros de TV Azteca. “Claro que podemos hacerlo en otras plazas y llevar este esquema, pero pretendemos apegarnos siempre a las leyes. Somos muy institucionales y lo haremos de esa forma en las comisiones de box que estén abiertas y puedan sancionar las peleas. Todo depende…”. El director operativo encuentra similitudes entre el boxeo tradicional y el pugilismo en su variante de espectáculo, salvo que este último agrega la réferi-cam que porta el propio réferi a la altura del pecho “y añade a un presentador que no es oficialmente un anunciador de boxeo, pero en toda su esencia los golpes y las reglas siguen siendo las mismas y los cuidados médicos siguen siendo los mismos. Creo que no hay gran diferencia”. Más aún: confirma que Mauricio Sulaimán “fue un asesor para ejecutar el protocolo” para funciones de boxeo a puertas cerradas. El mismo día que TV Azteca rompió el esquema del tradicional boxeo, también anunció la segunda velada boxística a puertas cerradas, para el sábado 27 de junio. Pero la decisión ya genera controversias del antes y después de programar carteleras con el esquema de exhibición, ya que expertos en la materia consideran que a partir del sábado 20 de junio cualquier otra empresa podrá realizar funciones pasando por alto a las comisiones de boxeo. “Esto es motivo de un análisis en las diferentes comisiones de la República Mexicana para ver cuál es la nueva realidad del boxeo”, advierte el jefe de los servicios médicos de la Comisión de Box de la Ciudad de México, Juan José Herrera.