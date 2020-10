La Liga del Balompié Mexicano obtiene su afiliación a la ConIFA

CIUDAD DE MEXICO (apro). - La Liga de Balompié Mexicano obtuvo la afiliación de la Confederación de Asociaciones Independientes (ConIFA), la cual agrupa a organismos y países que no son considerados por la FIFA. Tras el anuncio de la Asociación de Balompié Mexicano, el presidente de la Liga de Balompié Mexicano, Carlos Salcido, adelantó que el nuevo circuito sólo contempla una alternativa: jugar el torneo con presencia de público. La ConIFA organiza su propia Copa del Mundo, de las que ya organizó dos ediciones, en 2014 y 2018, de tal manera que su ingreso al organismo le permitirá a la Liga de Balompié Mexicano conformar a una selección nacional que participe en los torneos avalados por el organismo. https://twitter.com/SomosBalompie/status/1281257432845627392 Para nosotros “es indispensable iniciar con público. Es una liga nueva que quiere mostrar las cosas que vamos a incluir. El público es vital”, reiteró el exfutbolista. En lo personal, agregó Salcido en conferencia de prensa, no me imagino comenzar un partido sin público. Es el que te pone la fiesta, la adrenalina, es con el que convives. “Pasamos por un momento difícil por la pandemia, pero al tratarse de una nueva liga podemos recorrer o aplazar por unos días el comienzo del torneo”, consideró el responsable de la naciente liga. En principio, el torneo está previsto para dar inicio el 16 de octubre con aficionados en las tribunas, de no existir imponderables por causa del covid-19. Salcido dijo que de momento hay 14 franquicias inscritas en el nuevo circuito, con la opción de llegar a 20 equipos, todavía en proceso de complementar los requisitos exigidos por la Liga de Balompié Mexicano. Hasta el momento, los equipos confirmados son Acapulco FC, Atlético Capitalino, Atlético Ensenada, Atlético Jalisco, Atlético Veracruz, Chapulineros de Oaxaca, Club Veracruzano de Fútbol Tiburón, Faisanes FC, Furia Roja Fútbol Club, Halcones de Zapopan, Industriales de Naucalpan, Jaguares de Jalisco, Lobos BUAP y Neza FC.