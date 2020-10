'Billy” Álvarez renuncia a la dirección de la Cooperativa La Cruz Azul

Notas relacionadas:

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas renunció a su cargo como director general de la Cooperativa La Cruz Azul , tan sólo tres días después de que se librara una orden de aprehensión en su contra por la presunta comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. En medio del escándalo que sacude a la que es considerada la principal cementera de América Latina, “Billy” Álvarez anunció la madrugada de este sábado su decisión de alejarse de la cooperativa a través de una carta que sus abogados hicieron llegar a algunos medios de comunicación. https://twitter.com/CiroGomezL/status/1289432271494160384?s=20 “Es mi deseo informarles que, luego de casi 32 años de ocupar el cargo de director general de nuestra cooperativa, considero que mi ciclo al frente de ésta ha llegado a su fin. “En consecuencia, y por este medio, renuncio al cargo de director general de ‘Cooperativa La Cruz Azul’, S. C. L. y, durante el periodo de transición que suponga la entrega de mi administración, acompañaré a los miembros de nuestros consejos en el proceso de nombramiento de la persona que me habrá de suceder”, informó Guillermo Álvarez Cuevas en una misiva fechada el 1 de agosto, supuestamente signada por él. Tras su dimisión, “Billy” Álvarez también dejaría acéfala la presidencia del club de futbol Cruz Azul. Asimismo, en su misiva, el ahora exdirector general de la cooperativa, desconoce a la autonombrada “Junta de Gobierno y Administración Provisional” que ayer fue presentada por el vocero de la cementera, Jorge Hernández, “puesto que las facultades de administración de nuestra cooperativa las otorga única y exclusivamente la Asamblea General de Socios”, indicó.En la misma carta, expresa: “Me lleva a reconocer que debe existir un gobierno corporativo que atienda las necesidades de la cooperativa, y es por ello que reconozco como legítimos los Consejos de Administración y Vigilancia que hubieran sido nombrados en la Asamblea General de Socios de fecha del 29 de septiembre de 2018”. Cabe precisar que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México emitió una sentencia que declara ilegal la Asamblea General Ordinaria de socios de la Cooperativa La Cruz Azul, S. C. L., celebrada el 29 de septiembre de 2018, misma en la que se dieron los nombramientos de Marín y Velázquez”. El pasado miércoles, un juez federal con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, libró una orden de aprehensión en contra de Guillermo Álvarez Cuevas por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita.Fue a finales de mayo cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto, formalizó una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido). La UIF también anunció que fueron bloqueados los recursos financieros de Guillermo Álvarez Cuevas, de su hermano Alfredo y su cuñado Víctor Manuel Garcés Rojo. A este último también se le libró orden de aprehensión en su contra. Se desconoce los paraderos de Guillermo Álvarez y de su cuñado.