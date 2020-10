Vucetich, nuevo técnico de las Chivas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las Chivas nombraron a Víctor Manuel Vucetich como su nuevo entrenador en sustitución de Luis Fernando Tena. Vucetich es el director técnico número 29 que ha tenido el club jalisciense desde que comenzaron los torneos cortos en el futbol mexicano. Este jueves, Vucetich fue presentado oficialmente por el dueño del club, Amaury Vergara, y por el presidente Ricardo Peláez, en el Estadio Akron. “Todo técnicocon Chivas, me llega en un muy buen momento es una oportunidad que no podía dejar pasar, ambos somos compatibles. “Los objetivos con este conjunto son a corto plazo con la exigencia de buscar los resultados y clasificar. La institución es firme en ese sentido y estamos comprometidos a dar el máximo esfuerzo y no queremos decir: ‘vamos a ver qué pasa’ sino que aspiramos a lo máximo que es el título”, declaró el entrenador. https://twitter.com/Chivas/status/1294096570938544136?s=20 Víctor Manuel Vucetich tiene cinco títulos en Primera División con León (1991-92), Tecos (1993-94), Pachuca (Apertura 2003) y Monterrey (Apertura 2009 y Apertura 2010). Ha sido tres veces campeón de la Concachampions con Rayados de Monterrey y ostenta otros tres títulos de Copa MX con Tigres, Cruz Azul y Querétaro. El estratega debutará en casa el próximo sábado contra el Atlético San Luis. https://www.proceso.com.mx/642122/las-chivas-cesan-a-luis-fernando-tena-como-tecnico