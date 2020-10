Tigres aísla a sus dos arqueros por covid-19

MONTERREY, N.L. (apro).- Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León tendrán que echar mano de su tercer arquero ante el Toluca, al dar positivo a la prueba de covid-19 sus dos primeros porteros, el titular Nahuel Guzmán y su suplente Miguel Ortega. En el registro de los 23 jugadores que el equipo universitario tiene ante la Liga MX, sólo están estos dos arqueros, por lo que hasta esta tarde no se sabe quién estará bajo la cabaña en los próximos encuentros. Primero, por la mañana Nahuel Guzmán reveló que dio positivo a la prueba de covid 19, por lo que perderá el partido del domingo en el Estado de México. El Patón, quien ya se encuentra aislado, publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter en el que señala que es su deber enfrentar los hechos para no generar incertidumbre. “Saludos a todos, quiero confirmar que soy uno de los que dio positivo al examen de covid en las recientes pruebas que se realizó el club (…) Hoy me toca a mí dar positivo y perderme un partido de futbol, pero también me toca ser responsable y cuidar de mi entorno”, dice el mensaje del guardameta argentino. Simultáneamente, Ortega Rodríguez, quien se ha mantenido como un suplente desde que llegó Guzmán Palomeque, publicó un video en el que dio a conocer que es el segundo positivo de los dos que dio a conocer hoy Tigres mediante un comunicado oficial. En la grabación, Ortega señaló que está bien y no presenta síntomas, aunque se aislará en su domicilio. https://twitter.com/miguelor13/status/1294390596770177026?s=20 “En esta ocasión vengo a informarles acerca de las pruebas de covid que se realizaron en el equipo de Tigres. Salieron dos personas positivas, dentro de ellas yo soy uno de los que nos tocó salir positivo. Me encuentro bien, soy asintomático y en esta ocasión me va a tocar apoyar a Tigres desde mi casa”, expuso el segundo de los porteros. En el comunicado que difunde hoy en sus cuentas oficiales, Tigres señala que de 31 pruebas aplicadas el 12 de agosto a cuerpo técnico y jugadores del primer equipo, dos resultaron positivos asintomáticos, sin mencionar los nombres de los infectados. “De acuerdo al protocolo, se procedió a separar a ambos elementos como prevención y enviarlos a su casa para que inicien un periodo de aislamiento, en espera de mejora y de una segunda prueba que confirme el diagnóstico. "En la institución continuaremos trabajando en seguir las medidas preventivas necesarias que dictan las autoridades de salud locales, federales e internacionales, para cuidar la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico y trabajadores en general”, dice la institución. Antes de los porteros, recientemente dio positivo a covid-19 otro jugador de Tigres,, quien acudió a una fiesta llena de invitados que celebraron al arquero de rayados Hugo González. https://www.proceso.com.mx/643476/coronavirus-mexico-en-las-ultimas-24-horas-615-decesos-y-5-mil-618-contagios-por-covid-19