Koeman llega al Barcelona y confía en que Messi se quede

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ronald Koeman fue presentado como nuevo entrenador del Barcelona para las dos próximas temporadas. El holandés aseguró que confía en que Leo Messi continúe en el equipo y siga siendo el capitán. “No sé si tengo que convencer a Messi. No sé si es sí o no (quiere irse del equipo). Messi es el mejor jugador del mundo y lo quieres tener en tu equipo, no en el contrario. Por mi parte, como entrenador, me encanta trabajar con Messi porque te gana partidos y si le sacas el rendimiento que ha demostrado, contentísimo si quiere quedarse. Es jugador del Barça y tiene contrato. Hay que hablar con él, claro, es el capitán. Hay que tomar decisiones, pero ojalá que Messi siga más años aquí”, dijo Koeman en conferencia de prensa en el Camp Nou. https://twitter.com/FCBarcelona_es/status/1296112340233060354?s=20 El director técnico adelantó que hablará con Messi para saber qué piensa del club y cómo quiere seguir. “Sólo quiero trabajar con gente que quiere estar aquí y dar al máximo para el Barcelona”, declaró después. El Barcelona y Ronald Koeman llegaron a un acuerdo para dirigir hasta el 30 de junio de 2022. A Koeman le tocará dirigir durante un cambio de ciclo deportivo en el que terminó una época de esplendor de los blaugranas. Además, deberá lidiar con que en siete meses habrá elecciones y por lo tanto una nueva junta directiva en la que ya no estará como presidente Josep María Bartomeu. https://twitter.com/FCBarcelona_es/status/1296118562940227589?s=20