La BUAP cancela contrato con empresario para el uso de la marca Lobos

PUEBLA, Pue. (apro).- El Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) canceló la firma de un contrato de comodato del estadio universitario y el uso de la marca Lobos BUAP, acordado en junio con el empresario Juan Guillermo Aguilar Macías, quien buscaba el regreso del equipo a la Liga de Balompié Mexicano (LBM). En la sesión de Consejo, Rodrigo Iván Aguilar Enríquez, director de la Facultad de Cultura Física, informó que el empresario no cumplió con la documentación certificada para concretar la firma del contrato y acreditar con ello que tenía la capacidad económica para cumplir con los compromisos que adquiría. Entre esos documentos estaban los estados financieros, constancias de su situación fiscal y estados de cuenta bancarios, que el empresario no presentó. Además, en el dictamen se dio a conocer que cuando se envió a Aguilar Macías el requerimiento al domicilio fiscal proporcionado, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se encontró un inmueble vacío y con el letrero de “se vende”. Demandará la BUAP por vender el equipo Lobos sin su autorización El pasado 18 de junio, el mismo Consejo Universitario aprobó entregar en comodato el estadio universitario y la licencia del uso de marca de “Lobos BUAP” a Aguilar Macías, para que con un equipo de futbol propio participara en la LBM. La casa de estudios no aportaría recurso alguno.