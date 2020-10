El Masters 1000 cancela su jornada de semifinales por protestas por caso Jacob Blake

CIUDAD DE MEXICO (apro). - Los organizadores del Masters 1000, de Cincinnati, cancelaron la jornada de semifinales del torneo de tenis, prevista para este jueves, en respaldo a las protestas que sacuden Estados Unidos contra la desigualdad racial tras el asesinato del afroamericano Jacob Blake en Wisconsin. La decisión, que fue asumida de manera unánime, comprende las ramas femenil y varonil del torneo. Las actividades fueron reprogramadas para este viernes 28. “En acción conjunta, hemos decidido reconocer este momento con el aplazamiento de la programación prevista para el jueves 27 de agosto. La competición del torneo de Cincinnati se reanudará el viernes 28 de agosto”, indica el comunicado del Master 1000. Este día, la Federación Internacional de Tenis (ITF) también apoyó la decisión de la japonesa Naomi Osaka de no jugar las semifinales del torneo de Cincinnati, así como la resolución de la Federación de Tenis de Estados Unidos, la ATP y la WTA de suspender el torneo, que se realiza en Flushing Meadows, en apoyo a las protestas a la injusticia racial y social, luego del tiroteo policial contra Jacob Blake, el pasado domingo en Kenosha, Wisconsin. “La ITF respalda la decisión tomada por la USTA, la ATP y la WTA de detener el torneo de Cincinnati, así como la adoptada por Osaka de no jugar la semifinal ante la holandesa Elise Mertens”, comunicó la federación internacional de la especialidad. En una protesta sin precedentes en Estados Unidos, el pasado miércoles tres de sus principales ligas del deporte profesional –NBA, MLB y MLS- se unieron a los reclamos contra el racismo, en el caso de Blake, de 29 años, el más reciente episodio de la brutalidad policiaca de ese país contra los afroamericanos. En un caso histórico, estas organizaciones deportivas detuvieron completa o parcialmente sus actividades a petición de sus jugadores como LeBron James y Giannis Antetokounmpo en el basquetbol. Primero, la NBA decidió suspender la jornada del miércoles, luego de que los jugadores del Milwaukee Bucks decidieron no presentarse a disputar el quinto juego de la serie de playoffs ante Orlando Magic. Enseguida, el resto de las franquicias se unieron al reclamo, y luego la liga de basquetbol comunicó que los partidos programados quedaban suspendidos. También estaban programados los partidos: Oklahoma-Houston y Los Angeles Lakers-Portland. Todos los juegos serán reprogramados. LeBron James, estrella de los Lakers, se expresó al respecto en abierto respaldo a la medida: “A la mierda con esto, demandamos un cambio. Estoy cansado”. Luego, la MLB también se unió al movimiento: tampoco jugaron los Brewers ante los Cincinnati Reds, que se opusieron a aceptar el triunfo por “default”. Y luego los Seattle Mariners y los Padres de San Diego anunciaron que no jugarían bajo el lema “Black Lives Matter” (las vidas negras importan). Finalmente, La MLS, la principal liga de futbol soccer de Estados Unidos, también se sumó a las manifestaciones de la NBA con la cancelación de los juegos entre el Inter Miami, donde juega Rodolfo Pizarro, y Atlanta United, así como el Dallas-Colorado. Los reclamos ya se habían presentado tras la muerte de George Floyd, después de ser asfixiado por la rodilla de un policía blanco el pasado 25 de mayo en Mineápolis. Y este día, los Jets de Nueva York, Packers de Green Bay, Washington y Colts de Indianápolis cancelaron sus entrenamientos como actos de protesta por el caso Jacob Blake. En un comunicado, los Colts informaron la cancelación del entrenamiento previsto para este día. Y agregó: “En cambio, el equipo aprovechará el día para debatir cómo tener un impacto social duradero e inspirar cambios en nuestras comunidades”.