Iker Casillas anuncia su retiro del futbol, a los 39 años

?? El hombre que alzó nuestra estrella al cielo de Johannesburgo ya es LEYENDA



???? Doble campeón de Europa y campeón del mundo



©? Más de 100 partidos como capitán de España



¡#Grac1as por hacer realidad los sueños de todo un país, @IkerCasillas! pic.twitter.com/TLVzcAk2Z7 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) August 4, 2020

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El portero español Iker Casillas anunció su retiro del futbol, a los 39 años de edad. El excapitán de la selección española de futbol terminó un contrato de cinco años con el Porto de Portugal, aunque no había jugado un solo partido desde abril de 2019, luego de que durante un entrenamiento sufrió un ataque al corazón.“Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo llega solo, y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado”, publicó el guardameta en su cuenta de Twitter. “Ante el anuncio de Iker Casillas sobre su retirada como jugador profesional, el Real Madrid quiere mostrar su reconocimiento, su admiración y su cariño a una de las leyendas más grandes de nuestro club y del futbol mundial”, destacó el club merengue en un comunicado. Casillas fue nombrado miembro del cuerpo técnico del Porto a principios de la temporada pasada. No obstante, nunca desempeñó alguna función en un partido oficial del club. Con el Porto ganó dos Ligas, una Copa y una Supercopa. A su paso por el Real Madrid (725 partidos en 16 temporadas), obtuvo19 títulos: tres Copas de Europa, tres Mundiales de clubes, dos Supercopas de Europa, cinco Ligas, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España. Con La Roja, Casillas también fue campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y ganó la Eurocopa en 2008.