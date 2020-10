Torneo de la LBM arrancará el 16 de octubre con 19 equipos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Liga de Balompié Mexicano (LBM), nueva alternativa del futbol profesional en el país, fijó el 16 de octubre como fecha de arranque de su torneo, en el que participarán 19 equipos. “¡Habemus fecha! Tachen el próximo 16 de octubre en el calendario porque: ¡Ese día comienza #TuNuevaLiga!”, publicó en su cuenta de Twitter la LBM, presidida por el exfutbolista Carlos Salcido. Sin embargo, la naciente competencia dejó pendiente el calendario de actividades, así como el partido que abrirá la competencia con las 19 franquicias fundadoras. https://twitter.com/SomosBalompie/status/1290697598777655303?s=20 Aunque al principio el torneo contemplaba la participación de 20 equipos, en los últimos días quedó fuera el Cremonesse de Xalapa, que perdió su proceso de afiliación al no cubrir la cuota ni presentar la documentación complementaria. El pasado lunes la LBM explicó en sus redes sociales que el equipo en cuestión “experimentó un momento crítico”, y refirió que el 21 de julio el Cremonesse difundió un documento con el logotipo de la Asociación Nacional de Balompié Mexicano (ANBM) –que rige a la LBM--, en el que dan a entender que habían sido oficialmente aceptados como un participante fundador de la Liga de Balompié Mexicano”. La LBM aclaró que, si bien el documento está firmado por el titular de la ANBM, Víctor Montiel, no significó el término del proceso de afiliación. “El equipo tenía que presentar aún toda la documentación para su registro y tenían como fecha límite el 28 de julio. No presentaron la totalidad de los documentos necesarios para culminar con el proceso de afiliación…”. Estos son los equipos que tomarán parte en el primer torneo de la naciente competición: Acapulco FC, Atlético Capitalino, Acaxees Durango FC, Atlético Ensenada, Atlético Jalisco, CD Atlético Veracruz, Chapulineros, Club Veracruzano de Futbol Tiburón, Faisanes FC, Furia Roja FC, Halcones de Zapopan, Industriales de Naucalpan, Jaguares Jalisco, Leones Dorados, Lobos BUAP, Los Cabos FC, Morelos FC, Neza Futbol Club y San José FC.