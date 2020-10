La Conade consuma relevo 'en familia”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Junta Directiva de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) aprobó que Óscar Juanz, cuñado de Israel Benítez, quien fue destituido por la Secretaría de la Función Pública (SFP) señalado por distintos actos de corrupción, ocupe el cargo de subdirector de Calidad para el Deporte en sustitución de su familiar. Asimismo, los servidores públicos que conforman el máximo órgano de la Conade aprobaron que Enrique Correa Ultreras se convierta en el nuevo subdirector general; Alma Lidia Nequis Zamora será la subdirectora de administración y Roberto Herrera Vargas el coordinador de comunicación social. Óscar Juanz, hermano de Julieta Juanz, quien es pareja de Israel Benítez, -y todos ellos excompañeros de Ana Guevara cuando era atleta- se venía desempeñando como subdirector de Cultura Física donde nunca presentó un programa de trabajo, pero sí transfirió recursos públicos al Instituto del Deporte de Nuevo León para supuestamente organizar los Juegos Nacionales -antes Olimpiada Nacional- a pesar de la contingencia sanitaria por la pandemia del covid-19. https://www.proceso.com.mx/647842/funcionario-destituido-de-la-conade-es-reemplazado-por-su-cunado Dicho dinero no ha sido reintegrado a la Conade. Por su parte, Enrique Correa Ultreras fungió durante la gestión de Carlos Hermosillo al frente de la Conade como titular del Órgano Interno de Control (OIC) donde a pesar de las múltiples irregularidades cometidas, principalmente por quien fuera subdirector de administración, Franco Carreño, nunca prosperó ninguna denuncia ni se investigó a fondo. De hecho, en esos años (2006-2009 durante el sexenio de Felipe Calderón) Ana Guevara aún era atleta en activo y se quejó en múltiples ocasiones de que Hermosillo no hizo nada para sancionar al entonces presidente de la Federación Mexicana de Atletismo, Mariano Lara Tijerina, cuando ella le demostró al director de la Conade que Lara recibió dinero de la Federación Internacional para los mexicanos que participaron en el Mundial de Osaka, evento para el cual también Hermosillo le dio recursos públicos al federativo. Cabe recordar que fue Ana Guevara quien le pidió a su entonces amigo el presidente Felipe Calderón que nombrara a Carlos Hermosillo como titular de Conade. https://www.proceso.com.mx/646854/patina-alcaldia-por-una-pista-financiada-por-la-conade Correa Ultreras también trabajó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto como titular del OIC de la SFP en el Centro de investigación e Innovación de Tecnologías de la Información y Comunicación (Intec-Conacyt). Por su parte, Roberto Herrera Vargas fue subdirector de deportes y subdirector de información nacional de la agencia Notimex donde Ana Guevara siempre recibió un trato cuidadoso y preferencial para no difundir los actos de corrupción que quedaron expuestos tras una auditoría realizada por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, envió a la Conade la propuesta para nombrar a Nequis Zamora. En la junta de la mañana de este lunes, los participantes -entre ellos los representantes de la SEP, de la SFP y de la FGR, entre otras dependencias- le dijeron a Ana Guevara que cuenta con cinco días para acreditar la “pérdida de confianza” de los servidores públicos destituidos: Sergio Monroy (subdirección general), Omar Hernández Pliego (subdirección de administración) y Eduardo Bravo (comunicación social). https://www.proceso.com.mx/647968/valtierra-o-todorov-la-disputa-por-la-federacion-mexicana-de-natacion