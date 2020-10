Selección de Costa Rica cancela partido amistoso con el Tri

Nota relacionada:

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Federación Costarricense de Futbol (Fedefutbol) anunció la cancelación del juego amistoso contra la Selección de México, programado para el 30 de septiembre en el Estadio Azteca, en el que sería el primer partido del año para el equipo tricolor. La Federación tica argumentó que no recibió respuesta del gobierno de su país a la propuesta de modificar el protocolo sanitario de la cuarentena para los futbolistas, y con ello emprender el viaje a México.“Luego de agotar todas las vías, la Fedefutbol considera que la decisión correcta y responsable es suspender el juego al no tener un panorama confirmado a menos de ocho días del cotejo”, informó el organismo en un comunicado . La Fedefutbol agregó: “nuestra organización lamenta los inconvenientes que la suspensión del partido le pueda causar a la Federación Mexicana de Futbol y le agradece su disposición y paciencia en los últimos días”. Por su parte, la Federación Mexicana de Futbol, que de antemano conocía la situación de las autoridades de Costa Rica, comunicó que a la brevedad darán a conocer el nombre del rival que reemplazará a la selección tica. Por motivos de la pandemia, la selección de México ya sufrió la cancelación de los partidos frente a República Checa, Grecia y Colombia. Por ahora se mantiene firme el segundo juego amistoso entre México y Holanda, previsto para el 7 de octubre, a falta de la confirmación de las autoridades.La Selección de Guatemala aparece como una alternativa para enfrentar a México el próximo 30 de septiembre. “Sí estoy trabajando en eso, pero no he firmado nada todavía… son detalles que estoy afinando, ya mañana tengo más claro el panorama y te cuento”, expuso vía mensaje el presidente de la Federación de Futbol de Guatemala, Gerardo Paiz, según publicó esta tarde el sitio web del periódico guatemalteco Prensa Libre.