Gerardo Martino convoca sólo a jugadores de la Liga MX para el duelo contra Guatemala

CIUDAD DE MEXICO (apro).- La Dirección General Deportiva dio a conocer la lista de 25 convocados que definió el seleccionador nacional Gerardo “Tata” Martino para el juego de preparación ante Guatemala, el miércoles 30 en el Estadio Azteca. La nómina está conformada sólo con jugadores que participan en la Liga MX. En ese contexto, Guadalajara y Monterrey destacan como los equipos con el mayor número de seleccionados, con cinco cada uno. En la lista aparecen los nombres de Uriel Antuna y Alexis Vega, jugadores de las Chivas de Guadalajara que recientemente fueron multados económicamente por su club por motivos disciplinarios, luego de difundir un video mientras departían en una fiesta y en aparente estado inconveniente en plena pandemia, en agosto pasado. https://www.proceso.com.mx/649689/guatemala-suplira-a-costa-rica-en-el-amistoso-contra-el-tri Tras darse a conocer la convocatoria, el entrenador Gerardo Martino argumentó las razones que lo llevaron a elegir a estos elementos del Guadalajara: “Lo que creo es que cometieron una equivocación de acuerdo con el reglamento interno de Guadalajara, que los sancionó. Ellos cumplieron y yo convoqué a jugadores que participaron en los últimos partidos con Chivas. No convoqué a jugadores sancionados”. Martino explicó que cuando los jugadores cumplieron la sanción, “analizó el rendimiento y los convoco. Si esto sucediera a nivel selección, probablemente tomaríamos cartas en el asunto”. https://twitter.com/miseleccionmx/status/1309182985300856835?s=20 Sin embargo, reprochó el proceder de los jugadores: “No está bien si me saco una foto en estas épocas y el resto de las personas tienen que estar encerradas. Es muy mal mensaje de los futbolistas…”, criticó el entrenador. La selección de Guatemala reemplaza al representativo de Costa Rica, que el martes pasado canceló su participación “al no haber recibido respuesta de las entidades del gobierno a su solicitud para adecuar el regreso de la selección. La decisión correcta y responsable es suspender el juego al no tener un panorama confirmado a menos de ocho días del partido”, informó la Federación Costarricense de Futbol. https://www.proceso.com.mx/649520/seleccion-de-costa-rica-cancela-partido-amistoso-con-el-tri Jugadores de la Liga MX convocados por Martino: 1 Córdova Reyes Francisco Sebastián (América), medio 2 Martín Mex Henry Josué (América), delantero 3 Ochoa Magaña Francisco Guillermo (América), portero 4 Sánchez Ramos Jorge Eduardo (América), defensa 5 Chávez Magallón Luis Gerardo (Pachuca), medio 6 González Durán Hugo Alfonso (Monterrey), portero 7 Layún Prado Miguel Arturo (Monterrey), defensa 8 Rodríguez Gómez Carlos Alberto (Monterrey), medio 9 Gallardo Vasconcelos Jesús Daniel (Monterrey), defensa 10 Montes Castro César Jasib (Monterrey), defensa 11 Salcedo Hernández Carlos Joel (UANL), defensa 12 Rodríguez Alanís Luis Alfonso (UANL), defensa 13 Talavera Díaz Alfredo (Pumas), portero 14 Vásquez Ibarra Johan Felipe (Pumas), defensa 15 Giménez Santiago Tomás (Cruz Azul), delantero 16 Romo Barrón Luis Francisco (Cruz Azul), defensa 17 Pineda Alvarado Orbelín (Cruz Azul), medio 18 Alvarado Hernández Roberto Carlos (Cruz Azul), medio 19 Sepúlveda López Gilberto (Guadalajara), defensa 20 Macías Guzmán José Juan (Guadalajara), delantero 21 Vega Rojas Ernesto Alexis (Guadalajara), delantero 22 Beltrán Cruz Fernando (Guadalajara), medio 23 Antuna Romero Carlos Uriel (Guadalajara), medio 24 Cota Robles Rodolfo (León), portero 25 Rodríguez Rebollar José Iván (León), medio