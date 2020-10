La tenista mexicana Renata Zarazúa obtiene histórico pase al Roland Garros

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La tenista mexicana Renata Zarazúa calificó por primera vez al torneo Roland Garros, tras vencer en tercera ronda de calificación a la chilena Daniela Seguel por 6-3 y 6-3. Es la primera vez en 25 años que una tenista mexicana participa en un torneo Grand Slam. La última en lograrlo fue Angélica Gavaldón en 1995. Antes que ella, Yola Ramírez lo logró en 1960 y 1961 cuando disputó la final de Roland Garros. “Es el resultado de mucho trabajo que venía haciendo aunque no se daban los resultados. Creo que me lo merezco. Para mí es un gran honor, creo que puede ser una motivación para las deportistas jóvenes y para el deporte femenino en el país porque hasta ahora no hemos sobresalido mucho. Roland Garros es mi torneo favorito, es el que siempre miro en la televisión y el que soñaba con jugar. Además, la tierra batida es mi superficie preferida”, declaró Zarazúa. En el primer partido que Zarazúa disputará en el Roland Garros enfrentará a la francesa de 22 años Elsa Jacquemot, la número 522 del ranking WTA, por lo que evitará a una de las primeras 32 sembradas a nivel mundial. Parálisis en el tenis mexicano por una presidencia bicéfala Este año, Renata Zarazúa alcanzó las semifinales del Abierto Mexicano de Tenis y también disputó la final del ITF Praga, ambos los mejores resultados que ha tenido en su carrera. La mexicana se ubica en la posición 178 de la WTA. Allanan y roban en instalaciones de la Federación Mexicana de Tenis Antes de participar en París, Zarazúa estuvo entrenando en la academia de Patrick Mouratoglou, entrenador de la estadunidense Serena Williams.