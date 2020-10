Probeis batea al beisbol femenil

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Oficina de la Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Beisbol en México (Probeis), un programa impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para masificar este deporte en el país y exportar al menos 60 jugadores a Grandes Ligas, al final de su sexenio, no contempla un programa para desarrollar la pelota femenil, de acuerdo con información de transparencia obtenida por el reportero. Probeis, encabezada por el expelotero de Grandes Ligas Edgar González, tiene siete programas prioritarios, según su sitio web : la Liga de Prospectos de México, detección de talento, desarrollo de entrenadores, escuelas regionales, beisbol escolar, ferias de beisbol y Baseball5. Sin embargo, estos pilares no contemplan un mínimo de mujeres a integrar y desarrollar, y Probeis tampoco contó en sus primeros dos años con presupuesto etiquetado para eliminar la brecha de género en el beisbol, que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura, Lectura y Deporte realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sólo 2.1% de mujeres lo practican. El programa, anunciado en 2019, ejerció hasta diciembre de ese año más de 299 millones de pesos, que como en 2020 no formaron parte en el Presupuesto de Egresos de las “Erogaciones para la Igualdad entre mujeres y hombres”; Probeis tampoco cuenta con recursos etiquetados en este apartado en el proyecto del Presupuesto de Egresos de 2021. La razón de por qué no existe un plan para impulsar y desarrollar el beisbol femenino es, en palabras del comisionado de Probeis, Edgar González, porque el beisbol se juega entre “hombres y mujeres”, aunque reconoció que la mayoría de los beisbolistas son masculinos. La 4T batea a Probeis “Se apoya a las mujeres también en el beisbol, pero va junto con el de los hombres, se les ayuda a los hombres y a las mujeres al mismo tiempo. Es beisbol y se juega de hombres y de mujeres”, explica González. ¿Por qué contar con un proyecto que impulse el beisbol femenil? “Mientras Probeis no haga un plan para desarrollar el beisbol femenil, contribuirá a que se siga viendo a este deporte como algo masculino culturalmente y se siga discriminando a la mujer”, dice en entrevista Zitlally Flores, doctora en Derecho especializada en investigaciones sobre derecho al deporte. Flores Fernández, docente en la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte en la Universidad Juárez del Estado de Durango, explica que Probeis debería de aplicar una “discriminación positiva” y destinar la mayor parte de su presupuesto a llegar a una igualdad en el beisbol. “Se deberían destinar la mayor cantidad de los recursos de Probeis a eliminar la brecha de género, y éstos tendría que ir a programas y acciones con perspectiva de género y no a ocurrencias. Primero se tendría que hacer un diagnóstico de cuál es la realidad de la mujer en este deporte, esto se debió de prever desde la preparación de Probeis”, añade. ¿Qué piden las beisbolistas? Tres de las seleccionadas que consiguieron en 2019 la primera clasificación de México a un Mundial femenil de beisbol dijeron al reportero que pedirían a Probeis diseñar estrategias enfocadas en las mujeres peloteras, que, de acuerdo con sus testimonios, son excluidas de la práctica de este deporte. “Le pediría a Probeis lo mismo que hacen con los hombres: una Liga de Prospectos, que haya cazatalentos por todo el país en busca de mujeres beisbolistas. Te puedo apostar que cada una de nosotras jugamos en nuestros estados en ligas varoniles y estaría bien que nos voltearan a ver más y organizaran más torneos”, explica Cristina Medina, tercera base de la selección mexicana en 2019. Probeis sufrirá recorte presupuestal en 2020 Isabel Abril, paradora en corto, precisa que Edgar González y su equipo deberían concentrarse en las niñas que practican este deporte para que no tengan que abandonarlo por el softbol, al que son obligadas a acudir en la adolescencia al considerarlo un deporte menos rudo. “Las niñas son el motor y el comienzo para que cuando tengan 16-15 años puedan sobresalir después de llevar un desarrollo. En mi caso tuve que dejar el beisbol por 10 años y luego volver a jugar para representar a la selección cuando me sentía sin ritmo. Debería haber un seguimiento desde primaria o secundaria”, comenta. Rosi del Castillo, primera mujer en México en debutar en una liga profesional de beisbol en 2015, reconoce que la clasificación al Mundial hizo que más mujeres estén interesadas en practicar el deporte, pero cree que aún se puede mejorar en cuanto el apoyo por parte de las autoridades. “Deberían realizarse más torneos para que nos fogueemos y tengamos un mejor nivel en el beisbol femenil, más torneos nacionales cada año”, explica. A pesar de que Probeis no ha implementado un plan para terminar con la brecha de género en el Rey de los deportes, la experta Zitlally Flores es optimista en el futuro. “Todavía están a tiempo para iniciar. Es tiempo para sentar las bases con buenos programas para tener resultados, si no llegamos a una simulación, a una serie de acciones sin articular y aisladas, que no nos llevan a resultados positivos y que de todas formas se invierte recursos en algo que no se ve reflejado en la mujer”, concluye.