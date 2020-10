Jugadores del Wolverhampton eligen a Raúl Jiménez como el mejor del equipo

CIUDAD DE MEXICO (apro).- El delantero mexicano Raúl Jiménez fue elegido por sus compañeros de equipo como el Mejor Jugador del Wolverhampton de la temporada 2019-20, en la Liga Premier de Inglaterra. “Cuando Raúl está en el campo es más fácil jugar”, reconoció Adama Traoré en relación a su socio en la delantera de los Wolves. A través de sus redes sociales, el Wolverhampton dio a conocer la preferencia de los jugadores de su plantel por Jiménez, quien se ha convertido en uno de los mayores referentes como el goleador histórico del club inglés. https://twitter.com/Wolves/status/1301566878054117376?s=20 En la temporada de la Liga Premier que acaba de concluir, el delantero mexicano anotó 27 goles y aportó 10 asistencias en los torneos en los que compitió el club. Apenas la semana anterior, Jiménez no fue considerado por los especialistas de la Unión Europea de Futbol Asociado (UEFA) en el once ideal de la temporada 2019-20, no obstante de significarse en referente del Wolves en la Europa League, donde el equipo fue eliminado en la fase final por el Sevilla, a la postre campeón del torneo. De momento, la continuidad de Raúl Jiménez en el Wolverhampton es incierta, en medio de versiones que refieren del interés por sus servicios de varios equipos europeos, entre ellos Juventus y Manchester United. https://www.proceso.com.mx/638533/raul-jimenez-se-luce-con-golazo-de-volea-ante-el-burnley