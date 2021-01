Bill Belichick rechaza ser premiado por Donald Trump

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El entrenador en jefe de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Bill Belichick, rechazó ser premiado con la Medalla Presidencial de la Libertad, que le entregaría el presidente Donald Trump.

La Medalla Presidencial de la Libertad es la máxima distinción civil que otorga el gobierno de los Estados Unidos a personas que han tenido contribuciones especiales a nivel seguridad nacional, paz o culturales para el país.

Belichick rechazó el premio luego de los disturbios de la semana pasada en el Capitolio cuando un grupo de manifestantes, arengados por Trump, arribó a Washington y causó destrozos en el recinto legislativo.

“Recientemente se me ofreció la oportunidad de recibir la Medalla Presidencial de la Libertad. Me sentí halagado porque respeto lo que representa el honor y admiración hacia los destinatarios anteriores. Posteriormente, ocurrieron los trágicos hechos de la semana pasada y la decisión que he tomado es no recibir premio.

“Soy un ciudadano estadunidense con gran reverencia por los valores, la libertad y la democracia de nuestra nación. Sé que también represento a mi familia y al equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Una de las cosas más gratificantes de mi carrera tuvo lugar en 2020 cuando, a través del gran liderazgo dentro de nuestro equipo, las conversaciones sobre justicia social, igualdad y derechos humanos pasaron a primer plano y se convirtieron en acciones”, informó Belichick en un comunicado.

El entrenador Belichick no ha ocultado su simpatía por el presidente Trump desde que se convirtió en presidente de Estados Unidos hace cuatro años, por lo que causa sorpresa que haya rechazado el reconocimiento.