México superó 3-0 a Honduras, retoma liderato rumbo a Qatar 2022

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– La selección de México superó 3-0 a una inofensiva Honduras y retomó el liderato del hexagonal final de la Concacaf rumbo al Mundial Qatar 2022.

Jesús Córdova, Rogelio Funes Mori e Hirving “Chucky” Lozano anotaron los goles al conjunto catracho, que se quedó con 10 elementos desde el minuto 49, por la expulsión de su capitán Maynor Figueroa, esta noche en el Estadio Azteca.

Con el triunfo, que representa el número 31 en el ciclo del entrenador argentino Gerardo “Tata” Martino, México acumula 11 puntos en la clasificación general luego de cinco jornadas, en tanto que Estados Unidos –otrora líder- sucumbió sorpresivamente ante Panamá, con el que ahora comparte el subliderato, ambos con 8 unidades.

Una gran acción al minuto 18 le abrió las puertas del gol al equipo mexicano: Héctor Herrera filtró un servicio a Jesús “Tecatito” Corona, cuyo remate fue rechazado en primera instancia por el portero López, pero dejó el rebote en el área. Lozano ganó el esférico y disparó al arco. Sin embargo, el balón fue rechazado por la defensa. Para fortuna de la selección tricolor, el rechace cayó a los pies de Córdova, quien definió con un remate a media altura.

Pese al dominio absoluto ante un rival que ofreció poca resistencia, no exenta de la rudeza de sus jugadores, México no pudo concretar las diversas ocasiones de gol e hizo figura al guardameta catracho, el mejor elemento de los visitantes, ya que gracias a sus intervenciones no se marchó con un resultado más abultado.

López, el único protagonista de los hondureños, le sacó a Lozano tres chances claros de gol, por lo menos.

En el complemento, ni la temprana expulsión de Figueroa por una dura entrada a Raúl Jiménez, sirvió de revulsivo para que los dirigidos por Martino reflejaran su mejor manejo de juego en el marcador.

Ante la poca claridad del representativo mexicano, el entrenador realizó tres movimientos de un solo golpe a los 66 minutos. El argentino hizo ingresar a Alexis Vega, Orbelín Pineda por Córdova, Corona y Jiménez. Y las cosas tuvieron un rumbo más claro:

Nueve minutos después, Edson Álvarez lanzó un zapatazo que impactó en el poste. Funes Mori aprovechó el rechace para darle la tranquilidad a los tricolores.

Y a los 86’, Lozano sentenció el resultado con un remate con la pierna derecha a media altura.

Los aficionados, que registraron el 75% de asistencia permitida en el Azteca, se rindieron ante Lozano, sin duda el mejor elemento del tricolor sobre el terreno de juego, al corear su nombre.