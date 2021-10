A la prensa mexicana le niegan acreditaciones para el partido entre México y El Salvador

CIUDAD DE MEXICO (apro).- La selección de México cerrará este miércoles la Fecha FIFA correspondiente a octubre en su visita al Estadio Cuscatlán, donde enfrenta a El Salvador por la sexta jornada del hexagonal final clasificatorio a la Copa del Mundo Qatar 2022.

Pero en la previa del partido, reporteros mexicanos que viajaron a San Salvador para realizar la cobertura del juego en cuestión acusaron a la Federación Salvadoreña de Futbol (Fesfut) de negarle la acreditación.

“A unas horas del comienzo del encuentro, en El Salvador comenzó el hostigamiento hacia los mexicanos”, de acuerdo al enviado del periódico Esto, Miguel Ángel Mujica, al detallar que el departamento de prensa les negó la acreditación a los medios mexicanos sin derechos de transmisión.

Lo anterior significa que sólo las televisoras mexicanas de canal abierto estarán presentes en el Cuscatlán.

Los reporteros mexicanos apuntaron directamente contra el jefe de prensa de la Fesfut, Christian Roque, quien dejó de responderle a los enviados especiales.

A su vez, Enrique Martínez, del sitio web Mediotiempo confirmó que ningún medio mexicano tendrá acceso al estadio Cuscatlán.

“La Federación Salvadoreña de Futbol comenzó a jugar el papel hostil hacia todo lo que tenga que ver con México previo al juego de eliminatoria de este miércoles negando el acceso a todos los medios de comunicación aztecas que hicieron el viaje a tierras cuscatlecas para la cobertura del juego”, escribió Martínez.

Según este portal, Roque explicó a los enviados mexicanos, por medio de un correo electrónico, que se les negaba el acceso por los protocolos de los derechos de transmisión.

“El motivo del presente es para hacer de su conocimiento que por recomendaciones apegadas al Protocolo de Partidos Internacionales por la pandemia de covid-19, emitido por la FIFA, existen restricciones para la acreditación de medios en las coberturas para partidos internacionales. Le informamos que las credenciales no fueron aprobadas debido a los derechos de transmisión internacional para la cobertura del juego entre las selecciones de El Salvador y México, correspondiente a la ronda final de Concacaf para la Copa Mundial Qatar 2022”, informó Roque en el email.

Sin embargo, Martínez precisó en su nota fechada en San Salvador que en realidad la Fesfut les negó las credenciales a medios impresos, que nada tienen que ver con la exclusividad de los derechos de transmisión.

En total, seis medios mexicanos viajaron a tierras salvadoreñas.

Asimismo, los reporteros refieren que por medio de un mensaje por WhatsApp fueron informados del horario para el acceso a la prensa al estadio Cuscatlán, pero que éste se realizó horas antes.

Sin embargo, el estadio dará acceso a 35 mil espectadores, que agotaron los boletos desde septiembre pasado.

En la víspera, Carlos de los Cobos, quien ha dirigido en dos ocasiones a la selección de El Salvador, dijo a Marca Radio MVS que los jugadores salvadoreños “normalmente están esperando este partido con ansiedad. No estoy de acuerdo con el dicho que ‘al mundial no vamos, pero a México le ganamos’. Será un partido en ambiente, de no ganar (El Salvador) se estaría alejando de las posibilidades de clasificar”.

México llega como líder e invicto del hexagonal final, con 11 puntos, seguido por Estados Unidos y Panamá, ambos con 8 unidades.

El Salvador sólo tiene 5 puntos, de 15 disputados, y aparece en el sexto escalón del hexagonal final.