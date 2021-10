Ana Guevara: las becas a deportistas se pagaron conforme a los resultados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Guevara, explicó que antes de los Juegos Olímpicos los deportistas firmaron una carta compromiso con la expectativa de resultado que podrían obtener.

Dado lo anterior, se diseñó un tabulador con parámetros de entre 6 mil pesos y 30 mil pesos dependiendo de si conseguían el resultado esperado o uno mejor.

“Todos los que no alcanzaron un estimado de resultado bajó hasta 6 mil pesos; los que los sostuvieron, en el top 10, están entre los 21 mil y 17 mil pesos. No es que no se quisieran dar las becas, sino (que) es el reajuste”, dijo ante la Comisión del Deporte que fue instalada este martes en la Cámara de Diputados.

Guevara añadió que tanto la Conade como la Secretaría de Educación Pública ya están trabajando el proyecto de reglamento para el nuevo criterio para el otorgamiento de las becas y están a la espera de que sea aprobado

“Mientras tanto, no tenemos recursos legales para subir las becas o tener un tabulador como en el pasado”, dijo.

Sobre los señalamientos del nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre los actos de corrupción que se investigan en la Conade, como enriquecimiento ilícito, entrega indebida de apoyos económicos a deportistas y entrenadores, y asignación de recursos sin comprobantes, Guevara otra vez insistió en que las acusaciones son “un enjuague político o mediático”.

“Son facultades que tiene la SFP, aquí el único hecho es que se ha violentado la presunción de inocencia y el debido proceso del tema. Han acreditado sin tener los elementos ni tampoco ser fin del proceso hechos que no tiene sustento. Nosotros hemos sido cautelosos para no pronunciarnos, porque no hay elementos para hacerlo, se ha vuelto sólo un enjuague político o mediático, que no ha dado pauta a un resultado en contra o favor de lo que se ha dicho”.