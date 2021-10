Grito homofóbico de aficionados mexicanos es una “costumbre idiota”: FIFA

CIUDAD DE MEXICO (apro).– El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó como “costumbre idiota” el grito homofóbico entonado por la afición mexicana en los estadios para presionar al portero del equipo rival.

En una seria pronunciación respecto del comportamiento de los seguidores de la Selección Nacional, el máximo jerarca del futbol mundo llamó a erradicar el grito homofóbico, y les pidió frenar los insultos al adversario.

Y aseguró que todos aquellos que quieran vivir “en la época de las piedras”, que se queden afuera de los estadios.

“Sé que la Federación Mexicana de Futbol, con su presidente y los equipos, trabajan en erradicar estas costumbres idiotas, discriminatorias en los estadios. Tenemos que ir, enfadarnos, celebrar, pero no tenemos que insultar. Esto no está bien. Todos los que no quieren ver, todos los que quieran vivir en la época de las piedras, que se quedan afuera de los estadios”, dijo Infantino en conferencia de prensa.

El presidente de la FIFA también consideró esta expresión como “intolerable” y reconoció que deben trabajar mucho en la educación con FIFA.

“Cuando hay temas como éste, que suceden en un estadio, es el Comité de Disciplina, si es necesario el Comité de Apelaciones, los que se ocupan de esos casos. Como presidente de la FIFA no puedo interferir o comentar casos completos. Es intolerable aceptar hoy en un campo de juego o estadios gritos racistas, ¿Qué educación queremos a nuestras familias en los estadios? Queremos que las niñas y niños se apasionen al futbol. No es aceptable, tenemos que trabajar mucho en la educación con FIFA”.

La Federación Mexicana de Futbol ha sido sancionada económicamente por la FIFA a causa de los gritos homofóbicos.

Para no ir lejos, el pasado 25 de agosto, el organismo rector del futbol en el mundo redujo la sanción a la Federación Mexicana de Futbol por grito homofóbico de dos juegos de veto al estadio durante el hexagonal final de Concacaf clasificatorio rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Ese día, la FMF informó que el juego en el que se pagará la sanción sería el correspondiente a su debut en las eliminatorias mundialistas, contra Jamaica, el pasado 2 de septiembre en el estadio Azteca.

Originalmente, la FIFA notificó a la FMF en junio pasado la sanción de dos juegos de veto a la Selección Nacional, luego de las expresiones del grito homofóbico que entonaron los seguidores mexicanos durante el torneo Preolímpico de la Concacaf, disputado en Guadalajara.