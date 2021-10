Jimena Saldaña se baja de la elección para dirigir el Comité Olímpico Mexicano

Puesto. Jimena Saldaña, actual vicepresidenta del COM. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MEXICO (apro).- Jimena Saldaña, la primera vicepresidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM) que en mayo pasado externó públicamente sus intenciones de presidir dicha asociación civil, anunció el viernes que no contendrá en las elecciones del próximo mes en la que se designará al sustituto del actual titular, Carlos Padilla Becerra.

Con Jimena ya son dos los aspirantes que desisten por la silla presidencial del COM.

A media semana, el propio Padilla, quien buscaba reelegirse, decidió hacerse a un lado luego de 9 años en el cargo. Horas después, la exclavadista olímpica Marijose Alcalá hizo oficial su candidatura por la presidencia de esta asociación civil.

El pasado 12 de octubre, el Comité Olímpico Mexicano lanzó la convocatoria de su Asamblea General donde se elegirá al nuevo consejo ejecutivo, el próximo 11 de noviembre.

Desde ahora, Alcalá, quien actualmente preside la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, se perfila rumbo a la silla del Comité Olímpico Mexicano, a falta del pronunciamiento de la Federación Mexicana de Golf, toda vez que uno de los integrantes de su comité directivo, Jorge Robleda Moguel, también aspira a la mayor responsabilidad del COM, si bien todavía no decide hacerlo público.

Asimismo, también existe la intención de Ricardo Contreras, presidente de la Federación Mexicana de Boxeo, de contender al cargo.

En un comunicado dirigido a los miembros del Comité Olímpico Mexicano, Jimena Saldaña se descarta para buscar la presidencia de la asociación civil a causa de los nuevos retos personales y profesionales que, dijo, ha asumido en los últimos meses, situación con la que se siente plena y agradecida.

“Desde mi actual responsabilidad y compromiso con México, privilegio la honestidad y asumo que mis actividades laborales no me permitirán cumplir a cabalidad con los encargos al frente del COM, que exigen dedicación y responsabilidad de tiempo completo”, expuso Saldaña.

“Hoy no se trata de mí como persona, se trata de ser congruente con mis convicciones y principios de vida, no es un tema de ambiciones o capacidades, es un tema de integridad”, indicó la vicepresidenta del COM, luego de recordar que en diciembre de 2019 se dirigió a ellos para expresarle su sentir sobre el proceso emprendido con la reforma del estatuto de esta asociación civil, “no sólo de cara a las próximas elecciones…”.

“Platiqué con varios de ustedes respecto a presentar mi candidatura para presidir el Comité Olímpico Mexicano, uno de mis máximos anhelos. Agradezco a quienes se han acercado para expresarme su apoyo y voto para que yo asuma una candidatura a la presidencia del COM para la que me siento calificada…”, escribió Saldaña, quien fuera la secretaria personal de Mario Vázquez Raña, el hombre que dirigía en el olimpismo en México, hasta su muerte, el 8 de febrero de 2015.