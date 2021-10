"Canelo" Álvarez entrena en short de cristales Swarovski hecho por Dolce&Gabanna

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Arriba del ring el Canelo Álvarez ha ganado todo y abajo del encordado también. Los lujos del boxeador mexicano son famosos y a la valiosa colección de vehículos que tiene como Ferrari, Lamborghini, Mustang, Bugatti y Mercedes Benz, relojes, joyas, aviones, caballos y residencias, ahora para su próxima pelea lucirá un calzoncillo adornado de cristales.

Saúl “Canelo” Álvarez se enfrentará a Caleb Plant el próximo 6 de noviembre en el MGM Garden de Las Vegas, Nevada, por el campeonato de pesos supermedianos. En días previos, durante un entrenamiento, lució unos lujosos pantalones cortos de la reconocida marca Dolce & Gabbana adornados con cristales incrustados.

"Son Swarovski. Me los regalaron y también tengo otros ahí que voy a usar en la semana. Me los mandan para usarlos y la verdad en que entreno a gusto con ellos. Me siento especial", dijo a la prensa el pugilista de Jalisco en el lanzamiento exclusivo de All Access, un programa especial de ShowTime Boxing que sigue la preparación de los boxeadores en la antesala de un combate estelar.

Saúl recordó su pasado difícil luego de lucir los excéntricos pantaloncillos.

"Venir desde abajo y hacer lo que estoy haciendo, ser el número uno, hacer historia, creo que todo mundo respeta eso. En el boxeo debes tener mucho carácter para llegar a ser, si no lo tienes, si no tienes el instinto de ser peleador puedes llegar, pero no es lo mismo".

El "Canelo" ha ganado una fortuna desde que se inició en el boxeo profesional. Tan sólo en 2019 facturó unos 75 millones de dólares, de acuerdo con Forbes.

Pero además de gastar en lujos, al boxeador mexicano se le conoce por su labor altruista.

De acuerdo con varias publicaciones, en años pasados a través de su cuenta de Instagram un video encabezó una campaña con todos sus seguidores con el fin de fomentar la cultura de la donación y se comprometió a donar una cierta cantidad de dinero por cada like que le dieran a las publicaciones para cumplir el sueño del joven enfermo.

También dono dinero para la atención de niños con cáncer y ha donado para diversas instituciones como Nariz Roja, enfocadas en combatir esta enfermedad, pero también lo ha hecho de manera particular.

En noviembre del 2020, una niña le pedía al Canelo solamente su firma en unos guantes de box que habría de rifar para obtener recursos y pagar sus terapias, a lo que el tapatío respondió pagando lo que hacía falta.

Y en 2017 donó más de un millón de dólares en víveres, materiales de construcción y medicamentos para los damnificados por los terremotos en México.