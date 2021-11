Federación Mexicana de Futbol apelará sanción de la FIFA por grito homofóbico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, anunció que apelarán el castigo impuesto por la FIFA por el grito homofóbico en los partidos del Tri.

La FIFA sancionó a la Femexfut con dos partidos sin afición para los encuentros de local de la Selección Mexicana, ante sus similares de Costa Rica y Panamá del próximo año, compromisos de eliminatoria mundialista; el castigo también incluía una multa por 108,860 dólares

"Meteremos una apelación y el partido está pospuesto hasta que la comisión de apelaciones dictamine el caso. Estamos corriendo nuestro curso en el proceso de apelaciones y nada más que no teníamos la urgencia de Panamá y lo tendremos hasta enero. Se trabaja, todavía no entraremos en detalles. No se ha entregado el documento definitivo", comentó De Luisa.

El presidente de la federación mencionó que el caso puede llegar hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), de no ser atendida la solicitud de la Federación Mexicana de Futbol.

Del mismo modo explicó la postura que argumentarán en el documento enviado al máximo rector del futbol mundial: "Nosotros estaremos trabajando para evitar cualquier acto de discriminación en nuestros estadios. Esa es nuestra estrategia y así lo haremos. Le estamos comunicando a la FIFA que es más fácil avanzar con estadios llenos, con nuestra gente, que con estadios cerrados".

De Luisa dejó en claro que el veto no es sobre el Estadio Azteca sino a la Federación Mexicana de Futbol, por lo cual cambiar de sede no sería de ayuda.

“No nos sancionan el Estadio Azteca, nos sancionan jugar a puerta cerrada, independientemente del estadio. Movernos no nos ayuda”, dijo.

Aseguró que tenían dentro de los planes llevar a la Selección a otros estadios del país.

“Queremos acercar a la selección a las aficiones, no por el grito, sino porque se lo merecen y sacar a la selección en marzo y ahora vamos a esperar a tomar esa decisión”, puntualizó De Luisa.