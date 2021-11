Liga MX se verá modificada por Qatar 2022

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La Liga MX tendría que realizar cambios en el calendario del Apertura 2022 debido a la próxima Copa del Mundo que se llevará a cabo en invierno.

La próxima Copa del Mundo en Qatar se llevará a cabo en invierno a diferencia de los mundiales pasados que se festejaban en verano; las condiciones climatológicas del Medio Oriente son el factor del cambio.

El presidente de la Liga MX informó en una entrevista que el próximo torneo mexicano "Apertura 2022" se verá modificado al igual que muchas ligas de mundo, esto por el mundial de Qatar 2022.

Dicho cambio se informará próximamente a dueños y a la Federación Mexicana de Futbol.

"Se va a modificar el calendario, nosotros estamos revisando el nuestro para que en la asamblea de la primera quincena de diciembre le presentemos a los dueños y a la Federación ese proyecto calendario. Muy probablemente terminemos antes la segunda mitad del año para que las selecciones tengan asegurado su proceso previo al Mundial", señaló el dirigente

Para concluir, Arriola no descartó que el repechaje del Apertura 2022 sea eliminado para beneficiar a los jugadores que sean convocados por sus selecciones nacionales.

"Todavía no sabemos si habrá repechaje, tenemos que revisar los resultados de esta temporada. No necesariamente influye si pones o no Repechaje, pero será un tema que vamos a tratar", finalizó Mikel Arriola