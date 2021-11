México no solo enfrentará a Canadá... también al clima; este es el pronóstico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego del reciente tropiezo ante Estados Unidos, la selección de México visita a su similar de Canadá, en juego correspondiente a las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022, obligado a recomponer el rumbo en Edmonton, donde se registran bajas temperaturas, que se incrementarán en las próximas horas.

De hecho, para la hora programado del juego (20:05, tiempo del centro de México), las autoridades locales aguardan para este martes 16 una temperatura máxima de -4 grados centígrados, con una mínima de -16 grados por la noche.

De acuerdo a la alerta emitida por las autoridades canadienses el pasado domingo, se pronostican fuertes nevadas en Alberta, estado de Edmonton.

Conforme al reporte divulgado por Environment and Climate Change Canada, la cantidad de nieve podría alcanzar entre 2 y 4 centímetros el lunes 15, y entre 10 y 15 centímetros para la hora del juego Canadá-México, que tendrá lugar en el Commonwealth Stadium.

En la víspera de la complicada visita del equipo mexicano, la estrella del futbol canadiense y figura del Bayern Munich, Alphonso Davies, se refirió en estos términos al partido: “No va a ser fácil para ninguno. Somos canadienses, crecimos con este clima. No sé qué decir de los mexicanos. Espero que disfruten la nieve y el clima, pero al final quien se acomode mejor le irá bien”.

Alphonso dijo que el representativo canadiense se siente capaz de competirle al equipo mexicano, que viene de perder en su reciente visita contra Estados Unidos, que ahora encabeza el hexagonal final de la Concacaf, clasificatorio para la venidera Copa del Mundo, por mejor diferencia de goleo.

“México es un gran equipo; todos lo sabemos. No es que ya no asusten, pero nos sentimos capaces de competirles y jugar contra ellos, que vienen después de perder ante Estados Unidos, pero no podemos confiarnos de eso”.

Estados Unidos y México suman 14 puntos cada uno en el hexagonal final, contra 13 unidades de los canadienses.

México está obligado a ganar para recuperar el liderato del hexagonal final, con las estadísticas a su favor, ya que Canadá nunca ha superado al tricolor en eliminatorias mundialistas.

Sin embargo, un tropiezo ante su rival en turno relegaría a México al tercer peldaño de la clasificación.