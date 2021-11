"No hay motivo para hablar de una renuncia": Gerardo Martino

CIUDAD DE MEXICO (apro).- La selección de México viene de perder el liderato del hexagonal final clasificatorio para la Copa del Mundo Qatar 2022 frente al representativo de Estados Unidos, y ante las críticas en su contra el entrenador Gerardo “Tata” Martino rechazó la posibilidad de renunciar al equipo tricolor.

En su análisis posterior al juego ante Estados Unidos, Martino admitió que la derrota fue muy dolorosa. No obstante, se defendió al asegurar que es la primera que sufre el equipo mexicano en siete juegos del hexagonal final de la Concacaf, clasificatorio para el Mundial de Qatar 2022.

“Es el primer partido que perdemos en eliminatorias. El equipo sigue estando en los primeros lugares, sólo perdió la punta por diferencia de gol. La verdad es que reconocer que dirijo la selección implica desgaste, lo sé desde hace 25 años, así es que no, no hay nada que modifiquen los motivos por los cuales uno podría poner la renuncia. No pasa por el desgaste no por el desgaste de jugar partidos de eliminatoria”, explicó el argentino en conferencia de prensa.

De acuerdo a Martino, “los motivos para una renuncia tienen que ver fundamentalmente con la merma en el rendimiento del equipo y falta de respuesta de los futbolistas ante lo que requiere el entrenador. Nada de eso nos pasa.

“El otro día (viernes pasado) jugamos un primer tiempo más que correcto y debimos haberlo ganado en el primer tiempo, y ellos en el momento en el que tuvieron un poco más de supremacía sí aprovecharon las situaciones que tuvieron… si hay que analizar el partido, hay que analizar una derrota. No me parece que habría que hablar de renuncia, es llevar todo a los extremos. Tampoco comparto y tampoco he convivido a lo largo de mi vida yendo por los extremos, ni a la hora de ganar ni a la hora de perder”, analizó.

El pasado viernes en Cincinnati, Estados Unidos superó 2-0 a México y de inmediato un sector de aficionados nacionales externaron su inconformidad en las redes sociales con el Hashtag #FueraTata exigiendo un cambio en el timón de la selección nacional. De hecho, tras el juego, en las tribunas del estadio se desgranó el grito: “¡Ya vete ‘Tata’! y “¡Eres un pendejo!”.

Anoche, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, respaldó la continuidad de Martino, al afirmar que “es la persona indicada para que nos lleve a Qatar”.

En el marco de la 59 Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo, el titular de la Femexfut reiteró su confianza en el entrenador argentino, del que dijo: “hay que dejarlo trabajar, seguimos empatados en primer lugar del grupo (con 14 puntos con Estados Unidos), nada más por diferencia de goles en el segundo lugar. Hay que jugar contra Canadá y vienen partidos bien interesantes en enero y en marzo, y no tengo la menor de las dudas que el ‘Tata’ es la persona indicada para que nos lleve a Qatar”.