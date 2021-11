Barcelona presenta a Dani Alves; empezará a jugar en enero de 2022

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Dani Alves fue presentado oficialmente como jugador del Barcelona; en esta segunda etapa en el equipo culé, el brasileño aseguró en el Camp Nou, que entregará todo para hacerse titular en el equipo de Xavi Hernández.

Ante 10 mil 378 aficionados que se entregaron completamente al lateral brasileño, Alves llegó al terreno de juego con chanclas y posteriormente se mantuvo descalzo en honor a la primera vez que firmó como jugador del Barcelona hace 13 años.

“Ahora estoy un poco más guapo. Pero hay cosas que no podemos cambiar, y pisar este césped otra vez no podía ser de otra manera que así, descalzo. Aquí me he hecho muy grande y ahora vuelvo un poco pequeño para hacer este club más grande. Les necesitamos a todos, porque este club no es mío, no es del ‘presi’, es algo nuestro. Los que sentimos los colores y el escudo, es momento de estar juntos y volver a poner al Barça arriba.” comentó el jugador.

El debut de Alves de 38 años será hasta enero del próximo año, sin embargo, el jugador ya se encuentra entrenando para ganar un lugar en el cuadro titular.

"Estoy seguro de que si juntamos fuerzas y empezamos a ser positivos y saber que las cosas se consiguen con trabajo, volveremos a ser más que un club. Es colaborar en devolver la alegría y los éxitos al club. He hablado con Xavi, puedo jugar en el lateral, en el centro del campo, lo importante es ayudar, colaborar en el colectivo y lo que haré es pelear por ganarme mi espacio en el equipo. No por lo que hice, sino por lo que puedo hacer a partir de ahora", aseguró.

Además, dejó en claro que su retorno al conjunto blaugrana es para regresarle todo lo que le ha dado, "sé lo que representa este club y sus colores. Lo que es, su historia, si estamos todos juntos el barco llegará a buen puerto, me puse muy pesado con el presidente que quería volver. Para mí es un placer ayudar, no una obligación, y me puse tan pesado que el presi me pasó a Xavi. Me llamó diciéndome que contaba conmigo y a partir de ahí todo fue fácil" sentenció Alves

Mencionó que jugará con el dorsal número 8 en homenaje a Andrés Iniesta y Hristo Stoichkov y que su contrato está estipulado hasta junio del 2022. "Yo tengo hasta junio y luego todo se puede hablar, dependerá de los resultados... Si mi nota es 4,5 estoy suspendido... hay que tener nota alta para continuar".

El presidente del Barcelona Joan Laporta, se dijo feliz del regreso, asegurando que es un día histórico para el club: "Dani es una persona extraordinaria de un talento excepcional, he de decir que nuestro entrenador, secretaría técnica, directiva y yo estamos encantados de traer ánima, carácter, y seguro que Alves hará que este equipo sea mucho mejor”

Cabe destacar que durante la conferencia de prensa el mandatario no descartó el retorno de leyendas del equipo como Messi e Iniesta. "Es una cosa que ha sucedido con Alves. La edad es un número, como dice Dani. Son dos jugadores espectaculares que han hecho historia en el club, Yo no puedo predecir el futuro. En la vida nunca se sabe".