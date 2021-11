Sentencian a Benzema por el chantaje con video sexual de Mathieu Valbuena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El jugador del Real Madrid, Karim Benzema, fue sentenciado este miércoles a 12 meses de prisión suspendida y a una multa de 75 mil euros por ser cómplice del chantaje con un video sexual a Mathieu Valbuena.

Benzema, ausente en el proceso, fue culpado por “complicidad en intento de chantaje” con un video sexual contra su entonces compañero de selección, Mathieu Valbuena.

Su complicidad salió a la luz por una conversación que tuvo con Mathieu, en la que, según relata, le presionaba con tono amenazante para que contactara a un amigo.

El tribunal de Versalles consideró que la charla que Benzema sostuvo con Valbuena fue deliberada, tratando de convencerle de pagar y evitar que el video sexual fuera difundido. “Karim Benzema se involucró personalmente con insistencia para tratar de convencer a Mathieu Valbuena para que se reuniera con su hombre de confianza”, comentó el juez.

El escándalo alrededor de los jugadores galos se dio a conocer en 2015, y provocó que Benzema fuera castigado por cinco años por la selección francesa, a la que regresó apenas el año pasado.

Los otros cuatro involucrados en el caso –Axel Angot, Mustapha Zouaoui, Younes Houass y Karim Zenati– fueron sentenciados a penas que van desde los 18 meses de prisión condicional hasta los 2 años y medio de cárcel de obligado cumplimiento.

Apelará la condena

Tras conocer el veredicto del Tribunal de Versalles, la defensa de la estrella del Real Madrid anunció que buscarán apelar la sentencia: “Estamos bastante atónitos por esta sentencia. La apelación es necesaria, es una decisión injusta, sin pruebas. ¿Cómo puede ser cómplice si no estaba al corriente de la maniobra?”, dijo su abogada, Antoine Vey, haciendo hincapié en que para la apelación y futuras sesiones su cliente estará presente.

¿Benzema tendrá consecuencias deportivas?

El astro del Real Madrid y la Selección Francesa no tendría problemas en un futuro cercano, pues la prisión es suspendida y no implica el acceso a un penal; en tanto, el entrenador de la selección gala, Didier Deschamps, ha asegurado que el castigo a Benzema fue retirado y no afectará futuras convocatorias.

Lo mismo pasa con su club, el Real Madrid, que en todo momento mostró su apoyo para su delantero; este miércoles, Benzema anotó un gol en la victoria del Real Madrid 3-0 contra el Sheriff en la Champions League.