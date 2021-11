La tenista china Peng Shuai acusa de violación a exviceprimer ministro; censuran su denuncia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La tenista china Peng Shuai denunció que fue víctima de violación por parte de un exviceprimer ministro de su país.

Peng Shuai hizo pública la acusación a través de sus redes sociales, misma que fue eliminada de forma total del internet por parte del gobierno chino.

La tenista, una de las grandes figuras del deporte chino, acusó públicamente al exviceprimer ministro Zhang Gaoli de violarla y convertirla en su amante.

La denuncia de la exnúmero uno mundial de dobles y ganadora de Roland Garros fue en una publicación en su cuenta de Weibo (el equivalente a Twitter en China).

Zhang Gaoli fue considerado uno de los hombres más poderosos de China de 2013 al 2018.

La denuncia fue borrada casi al instante de las plataformas digitales, también se eliminó cualquier tipo de referencia de los involucrados y palabras clave. La búsqueda del término “tenis” se bloqueó temporalmente y por el momento no se puede acceder a las redes sociales de la tenista. Algunos usuarios compartieron capturas de pantalla de la denuncia a través de mensajes en WeChat y también en iMessage.

La denuncia

En las pocas evidencias que quedan de la denuncia, la tenista relata cómo Zhang Gaoli (exjerarca del Partido Comunista Chino) la invitó a su casa con la excusa de jugar tenis con él y su esposa Kang Jie. Después de la cena la forzó a tener relaciones sexuales con él, mientras la esposa hacía guardia en la puerta, de acuerdo con la denuncia.

En la publicación de Shuai se puede leer que “estaba muy asustada”.

“Lo rechacé y seguí llorando, no podría describir lo asqueada que estaba, y cuántas veces me pregunté si todavía soy humana. Me siento como un cadáver andante. Cada día actuaba, ¿qué persona es la verdadera yo?”, escribió.

La tenista china confesó que mantuvo una relación extramarital con el expolítico por una década y que la esposa estaba enterada.

Peng dijo que no cuenta con ninguna prueba para respaldar sus acusaciones: “Ha sido imposible conseguir alguna. No hay ninguna grabación de audio o video, solo mi experiencia, distorsionada pero muy real”.

A pesar de ello, la deportista se dijo segura de contar su historia “Pero, aunque yo sea como un huevo estrellándose contra una roca, o una polilla dirigiéndose hacia el fuego, arriesgando mi propia destrucción, contaré la verdad sobre lo que ocurrió”, sentenció.

Abuso sexual en China

En China el abuso sexual no es un tema del que se hablara abiertamente hasta que en 2018 inició el movimiento Me Too, cuando una estudiante universitaria acusó públicamente a un docente de acoso sexual. Como en todo el mundo, esto se extendió a todas las industrias y organizaciones de China.

El movimiento como tal no ha tenido muchas victorias pues la mayoría de los casos son desechados por falta de pruebas. Sin embargo, en el tema jurídico se logró que el Código Civil tipifique la violación de la integridad física como un motivo para levantar una demanda. Antes de 2018 era imposible, pues no existía la legislación.

Otras acusaciones de abuso y acoso sexual en China contra hombres famosos también se han censurado días después de su publicación, pero nada como la eliminación de la denuncia de Peng. Esto, presuntamente por tratarse de la vida privada de uno de los principales líderes del país.

Hasta el momento el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino Wang Wenbin es el único que ha declarado al respecto, asegurando que desconoce el tema, pues “esa no es una cuestión relacionada con asuntos exteriores”.