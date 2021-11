A 8 años de haber matado a su novia, Oscar Pistorius podría obtener la libertad condicional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ocho años después de haber matado a tiros a su novia, el velocista olímpico y paralímpico Oscar Pistorius podría obtener la libertad condicional, pero como requisito primero deberá reunirse con los padres de la víctima.

Pistourios fue condenado por asesinato después de haberle disparado múltiples veces a su novia, la modelo Reva Steenkamp, a través de la puerta del baño de su casa, el día de San Valentín de 2013.

El velocista fue declarado culpable de asesinato en 2015 y condenado a 13 años y cinco meses de prisión. No obstante, la ley en Sudáfrica contempla que es elegible para recibir la libertad condicional, toda vez que ya cumplió la mitad de su condena.

En octubre último se programó una audiencia de libertad condicional que luego se canceló porque no se había organizado la reunión entre Pistorius y los padres de Steenkamp, Barry y June, según informaron los abogados a la agencia de noticias The Associated Press.

Asimismo, las autoridades del departamento de penitenciarías que programaron la audiencia de libertad condicional revelaron que no estaba disponible un informe completo sobre el tiempo de Pistorius en prisión.

Aún no se ha fijado la fecha para una nueva audiencia.

Barry y June Steenkamp quieren una reunión cara a cara con Pistorius antes de que las autoridades sopesen su liberación anticipada.