Ricardo "Tuca" Ferretti pide disculpas por comentarios homofóbicos y machistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después que se anunciara la investigación que abrió la Comisión Disciplinaria en contra de Ricardo "Tuca" Ferretti, el entrenador de los Bravos de Juárez expresó su sentir y justificó su comportamiento después de verse envuelto en polémica por comentarios homofóbicos y machistas durante una conferencia de prensa.

En entrevista para ESPN, el "Tuca" intentó dar explicaciones de sus comentarios, justificando que era una broma; ofreció disculpas a cualquier persona que se sintió ofendida.

"Mi relación con la prensa de Monterrey es muy especial ¿Cuántas veces supiste de los chistes que contaban? tú dices que yo dije cierto tipo de cosas, yo no tengo ningún problema homofóbico de ninguna parte, tú me conoces, siempre he sido una persona seria pero con la gente que tengo confianza soy bromista, a lo mejor los chistes que antes contaba ya no son válidos, no fue mi intención, no tengo ningún problema, si alguien se sintió le pido una disculpa" argumentó Ferretti.