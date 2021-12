Inicia una nueva historia para el club: Atlas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al término de la gran final del futbol mexicano Atlas el equipo Campeón, ofreció una conferencia de prensa con jugadores, director técnico y el presidente del club donde agradecieron el apoyo de su fiel afición asegurando que el campeonato es apenas el comienzo, pues se vienen cosas grandes para la escuadra rojinegra.

El primero en hablar fue el timonel del conjunto atlista Diego Cocca quien se mostró emocionado y agradecido, pues por fin se rompió la sequía de 70 años sin ganar un campeonato de liga; hoy el Atlas ganó su segundo título en la historia.

"Estoy feliz, la verdad lo merecíamos, el trabajo que se hizo fue impresionante, más allá del trabajo, el corazón que se le puso al proyecto. Me tocó estar con un grupo maravilloso de jugadores y fuimos construyendo una idea, una mentalidad y me sentí muy orgulloso de lo que hicieron dentro de la cancha. Me siento realizado" afirmó el estratega.