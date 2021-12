Comenzó el paro laboral en las Grandes Ligas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La madrugada de este jueves los dueños de los equipos de las Grandes Ligas comenzaron un cierre patronal, tras no llegar a un acuerdo con el sindicato de peloteros (MLBPA) para la firma de un nuevo contrato colectivo de trabajo, por lo que se suspendieron todo tipo de negociaciones y firmas de jugadores.

Mediante un extenso comunicado dirigido a los fanáticos de beisbol, la oficina que encabeza el Comisionado Rob Manfred lamentó la postura del sindicato al que acusó de no querer negociar antes de que se venciera el contrato que fue firmado en 2016 y que expiró el 1 de diciembre.

Esta es la primera vez que hay un paro laboral en las Grandes Ligas desde la huelga de jugadores de la temporada de 1994 cuando no hubo Serie Mundial.

Las principales diferencias entre las partes tienen que ver con el balance competitivo en la liga pues la distribución de los ingresos que generan las Grandes Ligas se dio con la finalidad de que todos los equipos tengan el dinero suficiente para firmar peloteros con mejores sueldos, lo cual no ha ocurrido pues muchos equipos han incurrido en la figura del tanking, es decir, no invierten en armar buenas novenas y prácticamente juegan para perder.

Asimismo, los reclamos de los peloteros se han generado porque la repartición de las ganancias del beisbol no es pareja y los dueños cada vez ganan más. La forma como contratan a los jugadores está afectando la agencia libre, lo cual también se traduce en salarios menos jugosos.

La MLBPA está pugnando por reducir los años que le toma a un jugador convertirse en agente libre y que los equipos no manipulen los años de servicio de los jugadores, principalmente los primeros seis de un contrato cuando tienen control total sobre ellos.

“Creemos que un paro durante temporada baja es el mejor mecanismo para proteger la temporada 2022. Esperamos que el cierre patronal impulse las negociaciones y nos lleve a un acuerdo que permita que la temporada comience a tiempo. Este bloqueo era necesario porque la visión de la MLBPA amenazaba la capacidad de la mayoría de los equipos de ser competitivos. Simplemente no es una opción viable. Desde el principio, la MLBPA no ha estado dispuesta a moverse de su posición inicial.

“Cuando comenzamos las negociaciones sobre un nuevo acuerdo, la MLBPA ya tenía un contrato que no cambiaría. Los jugadores no tienen tope salarial y no están sujetos a una duración máxima o monto en dólares en los contratos. Si bien hemos escuchado repetidamente que la agencia libre está ‘rota’, en noviembre se comprometieron mil 700 millones de pesos para agentes libres, rompiendo el récord anterior en casi cuatro veces”, informó la oficina del Comisionado.

En su comunicado, los dueños agregaron:

“Ofrecimos establecer una nómina mínima, permitir que la mayoría de los jugadores lleguen a la agencia libre antes a través de un sistema basado en la edad que eliminaría cualquier reclamo de manipulación del tiempo de servicio; y aumentar la compensación para todos los jugadores jóvenes, incluidos aumentos en el salario mínimo. Cuando las negociaciones carecían de impulso, tratamos de crear algunas ofreciendo aceptar el bateador designado universal, crear un nuevo sistema de draft utilizando una lotería similar a otras ligas y aumentar el umbral del impuesto sobre el balance competitivo que afecta sólo a un pequeño número de equipos.

“Lamentablemente, parece que la Asociación de Jugadores llegó a la mesa de negociaciones con una estrategia de confrontación por compromiso. Nunca vacilaron en el conjunto de propuestas colectivas más extremas de su historia, incluidos recortes significativos al sistema de reparto de ingresos, un debilitamiento del impuesto sobre el balance competitivo y la reducción del tiempo que los peloteros juegan para sus equipos. Todos estos cambios harían que nuestro juego sea menos competitivo, no más”.

En respuesta al anuncio, el sindicato de jugadores que encabeza Tony Clark, difundió un comunicado en el que calificó como medida drástica el cierre patronal con la cual los dueños de los clubes “presionan a los peloteros para que renuncien a sus derechos y beneficios”.

Asimismo, aseguraron que darán la batalla en pos de regresar al terreno de juego bajo los términos de un contrato colectivo negociado que sea justo para las partes.