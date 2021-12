Gerardo Martino: "Me gusta que los jugadores sepan que vienen a ganarse un lugar"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El entrenador nacional Gerardo “Tata” Martino ofreció una conferencia de prensa previo al partido amistoso contra Chile, donde habló sobre la incorporación de nuevos jugadores a la selección mayor, así como de la prioridad de clasificar a Qatar 2022.

En la reciente convocatoria para enfrentar a la Roja, Martino incorporó a once nuevos elementos entre ellos: el portero de Santos Carlos Acevedo, Julián Araujo del Galaxy, Benjamín Galdames, quien juega en Unión Española y Marcelo Flores del Arsenal.

Por lo cual el timonel del tricolor reconoció que los jugadores están listos para iniciar el proceso.

"Hay un grupo de futbolistas jóvenes que aparecen por primera vez. Su respuesta ha sido inmejorable y contagian muchas ganas e ilusión, han dejado muy buenas sensaciones de lo que puede ser el futuro cercano, me gusta que sepan que vienen a ganarse un lugar, no todo depende de lo que hagan este jueves, depende de lo que hagan en sus clubes y a lo largo del próximo año".

El estratega dejó en claro que el tener un puesto en su equipo no se trata de la edad. “Estar o no estar en la selección no es una cuestión de edad, es una cuestión del trabajo que hagan en sus clubes, de las capacidades que tenga cada futbolista y que las sepa exponer”, dijo en relación con jugadores jóvenes que comenzaron el proceso desde hace tres años.

Martino también aseguró que los cambios que realice en el encuentro contra Chile serán para ver a la mayor cantidad de jugadores posible y que la prioridad de la escuadra nacional es garantizar el boleto al mundial.

"La mayor preocupación que tenemos para enero y marzo son las eliminatorias; después, tendremos un verano con muchos partidos en Estados Unidos y habrá más cerca del Mundial, pero la mente está puesta en los tres juegos de enero y tres de marzo para ganar el boleto al Mundial".

Reducción de extranjeros en la Liga MX

Durante la conferencia también se le cuestionó al entrenador sobre la decisión de los dueños de equipos de la Liga MX de posponer la reducción de jugadores extranjeros hasta el 2023, a lo cual el argentino comentó que son los dueños quienes eligen el rumbo a seguir.

“Les expuse esta situación (reducir jugadores extranjeros) pero lo mío es una opinión más, es cierto que yo ocupo el papel como entrenador de la Selección, pero tampoco soy el dueño de la verdad y son los dueños los que eligen qué rumbo quieren seguir, según yo entendía esto era beneficioso para el futbol mexicano”.

Marcelo Flores

Cuando se le cuestionó sobre la convocatoria de Marcelo Flores, la joven promesa de 18 años que actualmente milita en el Arsenal, Martino argumentó que se trata de un jugador muy joven, sin embargo, las expectativas son que decida quedarse con México.

“Marcelo despierta esas ilusiones que tiene todo espectador de ver un jugador diferente, desfachatado, pidiendo siempre la pelota, haciendo jugadas que se salen del libreto. Hay que tener paciencia, no cargar demasiado peso sobre sus espaldas, se va ganando un lugar en la Selección Mexicana, tenemos las expectativas de que continúe en México”.