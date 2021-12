Gerardo Martino admite que 2021 es el peor año de su gestión al frente del Tri

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gerardo “Tata” Martino el estratega nacional aceptó que el 2021 no ha sido lo que se esperaba futbolísticamente, siendo este el peor año durante sus tres años de gestión como seleccionador nacional.

“Respecto al balance, es el peor año de nuestra gestión, entendiendo que 2019, 20 y 21 claramente en resultados el peor año de mi gestión”, comentó el técnico argentino en conferencia de prensa al término del partido contra Chile donde la selección mexicana empató a dos goles con los sudamericanos.

Asimismo, aseguró que el acceder al próximo mundial en Qatar es la única prioridad del equipo, por lo cual buscar una solidez defensiva es necesaria.

“Hemos jugado dos amistosos, con Ecuador y esta noche. Dos juegos de eliminatorias y nos hicieron nueve goles en cuatro juegos con defensas distintas, evidentemente consolidar una defensa que nos garantice atacar como es nuestra convicción es una meta y objetivo. Recuperar la solidez que tuvimos en otro momento”.

Calendario del Mundial de Clubes

A Martino también se le cuestionó sobre la organización del Mundial de Clubes, pues este coincide con partidos de eliminatoria, por ello el Tri no contará con jugadores de los Rayados de Monterrey.

"Lo primero que se me ocurre es que hay una total falta de sentido común, sobre las respuestas que nos dio, cuando le mencionamos que se empalmaban las fechas con el Mundial de Clubes, esto merece una participación de la Liga de México y de la Concacaf, y hasta ahora no he encontrado ni de la Liga ni de la Confederación ninguna queja en qué momento el Mundial fue organizado por la FIFA".

Caso Marcelo Flores

Al finalizar el encuentro diversos aficionados y periodistas se dijeron molestos con el timonel nacional por no haberle dado más minutos de juego al joven promesa Marcelo Flores.

Marcelo debutó con la selección al ingresar de cambio por Uriel Antuna al minuto 82, teniendo apenas nueve minutos de juego.

El mexicano de 18 años que actualmente milita en el Arsenal, también tiene la posibilidad de jugar para Canadá.

"Que venga de tan lejos no es un motivo para que juegue en la Selección. Jugó el tiempo que consideramos que debería jugar, y entró en el momento que consideramos, entiendo las expectativas y le pido a la gente que sea prudente con el peso que se le carga a un chico que tiene 18 años"

"Sería injusto analizar un chico por un solo partido, a veces entras bien y a veces no muy bien, es el partido, es la semana y lo que van haciendo en sus clubes"