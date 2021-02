En el debut de Mónica Vergara, México vence 3-1 a Costa Rica

#Women



14 years later she's back to this legendary court!!!uD83DuDE2CuD83CuDFDF



Now she is the HC of the Women's MNT!!uD83DuDE0EuD83DuDE4BuD83CuDFFD???



Mónica Vergara, ladies and gentlemen!!!uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDCAAuD83CuDFFDuD83DuDD25#PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/WVxWDsickS