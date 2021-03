Ricardo Peláez: mi renuncia está sobre la mesa tras vergonzosa derrota ante América

CIUDAD DE MEXICO (apro).- Luego de la humillante derrota en casa frente a su acérrimo adversario, el América, el presidente deportivo de Chivas del Guadalajara, Ricardo Peláez, reconoció que el propietario del club, Amaury Vergara, ya tiene su renuncia puesta sobre la mesa, aunque no ha sido tomada por el dueño.



“¡Hay que tener madre después de la vergonzosa derrota de ayer…!”, admitió un dolido Peláez en conferencia de prensa virtual, en la que estuvo acompañado por el entrenador del equipo, Víctor Manuel Vucetich, quien por su parte recibió el respaldo de la directiva.



En la conferencia, convocada este lunes después de las versiones que circularon por la mañana de una supuesta renuncia de Ricardo Peláez tras la goleada del equipo (3-0) en el Clásico Nacional, el propio directivo salió a ofrecer una explicación:



“Con estos resultados, Amaury Vergara sabe que mi renuncia está en la mesa y sabrá cuál es la mejor decisión a tomar para Chivas. Soy una persona competitiva y lo de anoche en el clásico es inadmisible. Hay que tener madre después de la vergonzosa derrota de ayer”.



Peláez agregó: “El presidente sabe que el día que me tenga que ir, me voy sin cobrar un centavo, para que esos que andan pensando en lo que hago, no se preocupen por mí. No voy a tirar la toalla, pero asumo la responsabilidad de cómo estamos en el torneo”.

Respecto a la continuidad de Víctor Manuel Vucetich, dijo que mantiene intacta su fe en el proyecto del entrenador:

“Tenemos a uno de los entrenadores más ganadores en la historia del futbol mexicano, con conocimientos y personalidad. Obviamente, él está en evaluación y tal vez soy yo quien le evalúa a cada partido, pero a mí también me exigen cuentas. Víctor sigue con nosotros. Todos estamos siendo evaluados, los jugadores también”.

Ricardo Peláez aceptó que están avergonzados por la actuación del domingo y en general lo que han ofrecido en el transcurso del torneo. “No hemos logrado los resultados que la afición demanda”.