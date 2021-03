Revelan audios en caso Maradona: las dudas del "Diez", sus excesos y las advertencias

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – A poco más de un mes de que el enfermero Ricardo Almirón difundió las conversaciones por Whatsapp entre los doctores que atendieron a Diego Armando Maradona antes de su muerte, el 25 de noviembre de 2020, se filtraron otros audios donde se escucha que hasta el “Diez” sospechaba de su inquilino Carlos Ibáñez, “Charly” –prófugo de la justicia--, y la exnovia del astro Rocío Oliva.

La conversación entre Nicolás Taffarel, el kinesiólogo, cuñado de Víctor Stinfale y Leopoldo Luque, quien era el doctor de cabecera de Maradona, fue difundida en el programa “El Enemigo en Casa”, una investigación de Mauro Zeta.

De acuerdo con versiones periodísticas, Luque le había advertido a Maradona que debía cuidarse, no combinar pastillas para dormir con alcohol porque podría ser fatal.

“Yo le dije: ‘Mirá Diego, te vas a morir. Te vas a morir de un paro cardiorrespiratorio porque tomas pastillas para dormir y alcohol. Y me dijo: ‘Tordo, te la voy a hacer corta. Toda mi vida me sacrifiqué, dejáme tranquilo”.

En la conversación presentada por Telefe Noticias, de Argentina, Taffarel le dijo a Luque: “Víctor (Stinfale) y Matías (Morla) me pidieron que lo cuidara, en que no estuviera mamado todo el día, en que lo hicieran reír, en que le hablaran boludeces, que hicieran algo.

“Cuando yo empecé a ir a la casa, estaba todo el día mamado. Después empecé a entender el por qué. Claro, Rocío se tenía que ir en la tarde, entonces metía a alguien para que lo mamara y ahí ella poder irse hasta la noche que se despertara.

“Y ese juego fue el que inculcó la mina a todos sus discípulos. Hoy en día Carlitos, pero cuando Carlitos no estaba, iba José, el padrastro de Rocío y así. Leo, bueno ahí corté con Víctor, le conté más o menos todo, como venía la mano, le dije que hasta vos querías renunciar, dijo Taffarell a Luque.

Luque y el sobrino de Maradona, Jony Espósito, hablan de los excesos cometidos por el astro argentino mientras estaba enfermo, junto con Carlos Ibáñez, “Charly”, el amigo de Maradona que vivía en su casa.

En un audio en el que supuestamente están “Charly”, Maradona y Luque, Ibáñez dijo: “¡Tomátela, Luque! Estamos esperando tu costillar. Tuvimos que comprar uno, ¿no ‘Diez’?” y se escucha a Maradona en estado inconveniente: “Tuvimos que comprar todos porque vos dijiste que traías todo y acá eran las siete de la tarde y no se veía movimiento alguno”, y Luque le respondió: “¡Rata!”.

Nicolás Taffarel, el kinesiólogo, le dijo a Luque: “La clave, boludo, es hablar con quién verdaderamente corta el bacalao. Si el jefe ahí es Víctor (Stinfale) o Matías o no es nadie, no sé, boludo. Es un tema, boludo, alguien tiene que sacar a ese pibe, pero nosotros no lo vamos a poder sacar por más que hagamos un estudio y le digamos: ‘Che, mirá, acá se ve esto…’.

Luque contestó: “Matías (Morla) ya me lo dijo varias veces que el problema era el negro ese. Le voy a preguntar por qué no lo saca”.

En estas pláticas se refieren a Maxi Pomargo, asistente personal de Maradona, quien le dejó en claro a Luque que “Charly” pertenecía al mundo del astro argentino por Rocío Oliva, exnovia del futbolista.

En un chat, Luque le pregunta a Maxi: “¿Cómo entró ese pibe ahí?” Y le contesta: “Por Rocío”.

Mientras tanto, “Charly” le seguía echando la culpa a Maradona: “Me pidió una medidita de vino y le tuve que dar porque está como loco. Me escondí, hice un circo y nada. Me está volviendo loco y le tuve que dar una medidita. Nada… acá amigo, en el Coliseo”, dijo Carlos Ibáñez, en el audio.

“Él sabe que hay un cuartito lleno de alcohol, no es boludo. O son pastillas o es el alcohol, pero no se puede así”, comentó Espósito, de acuerdo con a la conversación difundida por Telefe Noticias.

Cada vez que Maradona amanecía mal, Luque llevaba al anestesiólogo Mauricio Casarsa, para que le colocara al exfutbolista un suero con vitaminas.

“Diego se la dio en la pera mal, mal. Está triste, está pinchadísimo. Si vos podés, avísame y vamos y le hacemos los sueros.

“La abstinencia por alcohol es la más grave que hay de todas las sustancias. Es la única que puede requerir internación. Yo si no se lo puedo explicar a él –Maradona--, se lo explicaría a la familia de un paciente, lo que pasa es que él no tiene familia”, se escuchó decirle a Luque la psiquiatra Agustina Cosachov.

Luque señaló que “es como nadar contra la corriente esto, Leíto y ya quiero largar todo a la mierda. Diego cuando no está Charly en la casa se levanta y es una persona y cuando está Charly es otra”.

Nicolás Taffarel, el kinesiólogo le dijo: “Si vos hablaste con Víctor (Stinfale), yo hable con Matías (Morla). Queda asentado en algún lado, nos estamos cubriendo. Nosotros intentamos lo mejor y a veces el entorno no te lo permite”.

En otro audio se sospecha de “Charly”. Es la voz de Taffarel: “Ayer Diego tuvo una charla con Maxi. El chabón estaba muy bien, impecable y le dijo a Maxi: ‘sabes que estoy dudando de Charly, de que me afana y todo… le dijo. Helado me quedé”.

Luque respondió: “Vamos a tomar una decisión si esto no repunta. Si vemos que el tipo no arranca, le indicamos la internación y que se vaya a la mierda todo”.

Apenas el 17 febrero, el enfermero Ricardo Almirón difundió las conversaciones por Whatsapp entre los doctores que atendieron a Maradona que muestran lo complicado que era atender al astro días antes de su muerte, el 25 de noviembre de 2020.

El enfermero dijo que guardó las charlas para usarlas en el aspecto legal. En ellas, se percibe el trato complicado hacia el astro que se sentía mal de salud, sentía que lo espiaban o se negaba a ser visitado por sus hijas Dalma y Giannina, quienes emprendieron una lucha legal contra el apoderado legal del “Diez”, Matías Morla.

Estos diálogos están transcritos en las 12 fojas del cuerpo 1 de la causa en la que se investiga la muerte de Maradona. El grupo de Whatsapp se denomina “Tigre”. Con dichas conversaciones se pretende sostener que las fallas en la internación domiciliaria del futbolista que pudo llevarlo a la muerte y eso implicaría la comisión de un homicidio culposo.