Sería ilógico convocar a Carlos Vela para Tokio 2020, no tiene disposición: Martino

CIUDAD DE MEXICO (apro). - El entrenador de la selección nacional, Gerardo “Tata” Martino, aseguró que “es ilógico” considerar al delantero Carlos Vela como refuerzo del equipo sub-23 que participará en los venideros Juegos Olímpicos Tokio 2020, porque no tiene “disposición total” para vestir la playera del representativo tricolor.

“No soy el jefe de Jaime (Lozano, entrenador de la selección preolímpica), ni mucho menos. Soy un colega, no soy quien le da órdenes, ni mucho menos. Lejos de mí está ponerme por encima de su situación.

“Lo que sí dije es que, en el caso de Carlos, cuando uno está a disposición de selecciones está para todas. No se puede estar para una sí y para otra no, lo cual me parece ilógico recurrir a un futbolista que no tiene disposición total para vestir la camiseta de la selección en la amplitud de la palabra”, aseguró Martino.

En conferencia de prensa virtual, en vísperas del juego entre las selecciones mayores de México y Costa Rica en territorio europeo, Gerardo Martino aprovechó para felicitar al representativo sub-23 que el pasado domingo ganó el boleto a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 tras imponerse 2-0 a su similar de Canadá en el Preolímpico de Concacaf.

“Lo que hicieron los chicos en Guadalajara es excelente. Jaime y todo su cuerpo técnico se han preparado muy a conciencia”, comparándolo con la eliminación de Estados Unidos. “Las sorpresas en el futbol se dan permanentemente, y lo que le pasó a Estados Unidos con Honduras pudo sucederle a México, pero ellos no dieron ninguna opción de que esto sucediera, porque ganaron el boleto con mucha autoridad”.

El entrenador garantizó “total apoyo” a la lista definitiva de Jaime Lozano. El reglamento de competencia de los Juegos Olímpicos permite que cada selección sub-23 pueda integrar en la llista oficial a tres jugadores mayores de 23 años como refuerzos.