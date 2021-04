Donovan Carrillo hace historia y califica a los Juegos Olímpicos de invierno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El patinador mexicano Donovan Carrillo hizo historia al clasificar a los Juegos Olímpicos de invierno de Beijing 2022.

Este jueves, la Unión Internacional de Patinaje Artístico (ISU) dio a conocer que el mexicano obtuvo su boleto olímpico al haberse ubicado en el lugar 20 de 24 participantes durante el Campeonato Mundial de Estocolmo, Suecia, que se realizó el fin de semana pasado.

De acuerdo con la nueva reglamentación al haber pasado al programa largo fue suficiente para que el mexicano obtuviera la plaza a Beijing.

Hasta hace unos días, Carrillo había dicho que tendría que buscar el pase en Alemania.

“Estoy muy feliz de compartirles que es oficial. Después de muchos años de esfuerzo, dedicación y compromiso se logró la clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022. Todavía no me lo puedo creer, les agradezco infinitamente a todas las personas que han estado ahí y me han acompañado en este sueño”, escribió el patinador jalisciense en sus redes sociales.