Tenis y boliche: Pleito entre dirigentes arriesga la participación de México en los Olímpicos

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- A cuatro meses de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, el presidente de la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme), José Amado Aguilar, remitió una inconformidad al titular del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla Becerra, a quien advierte del presunto intervencionismo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) en las elecciones internas de las federaciones deportivas, con lo cual estaría violentando la Carta Olímpica.

En el oficio, fechado el pasado 3 de marzo, Aguilar no sólo pone en evidencia el método de la Conade, sino que recuerda lo que hizo ese organismo hace cuatro años, en vísperas de los Juegos Olímpicos Río 2016, cuando el Comité Olímpico Internacional (COI) estuvo a punto de desafiliar al representativo de México y excluirlo de la competencia.

En aquella ocasión el entonces titular de la Conade, Alfredo Castillo Cervantes, acusó a los presidentes de las asociaciones civiles de abusos, cacicazgos y despilfarro de los recursos federales y señaló que al menos ocho federaciones habrían defraudado al Estado por más de 300 millones de pesos.

Entre los inculpados figuró el titular de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, Antonio Lozano Pineda, quien fue demandado por la Conade ante la entonces Procuraduría General de la República por el delito de peculado. El COI siguió de cerca el caso a partir de una alerta del COM que daba pormenores de la que consideró injerencia gubernamental.

Padilla Becerra recuerda, en entrevista con Proceso: “Finalmente todo se resolvió porque así lo ordenó Peña Nieto. Fue la última vez que esto ocurrió”.

Ahora, en la misiva del presidente de la Codeme a su par del COM –de la que este semanario tiene copia–, el primero solicita que “en su calidad de garante del respeto de la carta olímpica, haga de conocimiento del Comité Olímpico Internacional sobre un posible intervencionismo por parte del organismo gubernamental Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, consistente en:

“1) Apoyo para la organización de Asambleas de Elecciones paralelas a las legítimamente convocadas por la Federación Mexicana de Tenis, AC., y Federación Mexicana de Boliche, AC.

“2) Intervención ante las Federaciones Internacionales de Tenis (ITF) y Boliche (IBF) informando sobre la elección de Consejos Directivos electos en las Asambleas de Elecciones paralelas que fueron convocadas y efectuadas sin observar los respectivos estatutos.

“3) Solicitud de abstención de celebración de Asamblea en la Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales, AC., hasta que no fuese convocada por la Conade.”

Aguilar, titular de la Codeme, también advierte que dichos actos “vulneran el derecho a libres elecciones contemplado en los Principios fundamentales del Olimpismo” y adjunta la documentación que fundamenta su queja.

Padilla Becerra confirma que recibió el reclamo de Aguilar y dice que enseguida convocó a una reunión del comité ejecutivo del COM, pero una vez analizado se denegó la petición, ya que la Codeme no tiene relaciones formales con el COM, a diferencia de las federaciones deportivas:

“Nuestros contactos son las federaciones. Entonces, las federaciones que se hayan sentido ofendidas o agraviadas por la actitud de la Conade deberán informarnos por medio de un escrito. Esto no ha sucedido, y las cosas están en impasse. Vamos a ver qué sucede”.

Si las asociaciones civiles se acercaran para exponer quejas como ésta, dice Padilla, el asunto sería analizado de nuevo para proceder: “En estos momentos lo más oportuno es ver qué es lo que pasa. Estamos en los albores de los Juegos Olímpicos y son situaciones difíciles para integrarlas en un embrollo de esa naturaleza”.

De acusador a acusado

Paradójicamente, Amado Aguilar, quien se queja de la Conade por vulnerar el derecho a libres elecciones, enfrenta serios señalamientos del actual consejo directivo de la Federación Mexicana de Boliche (Femebo) por “manipular”, “boicotear” y participar activamente en los procesos de elecciones de esta asociación civil que presidió hasta 2016, cuando ya encabezaba la Codeme.

Además, en febrero pasado la Femebo, encabezada por Elsy Noemí Sánchez, quedó desafiliada de la Codeme, que agrupa a las asociaciones civiles deportivas pese a que no está reconocida en la Ley General de Cultura Física y Deporte vigente desde junio de 2013.

La Femebo rompió relaciones con Aguilar el pasado 15 de febrero, pues los directivos señalan que la Codeme sigue metiendo “mano negra” en los procesos de la asociación civil.

Aquel día la presidenta interina de la Femebo, Elsy Noemí Sánchez, convocó a una asamblea general extraordinaria para celebrar las elecciones con el aval de la Conade. En ese congreso se designó un nuevo comité directivo para el periodo 2021-2024, presidido por la propia Sánchez y con José Manuel Bustamante como vicepresidente; Héctor Ariel de Jesús Falcón, secretario; Érick Fernando Beltrán, tesorero; Marvel Cienfuegos, comisionada técnica, y David Cantú, comisionado.

Etrevistados vía Zoom, Sánchez, Cienfuegos, Bustamante y Beltrán exponen que a raíz de diversas irregularidades en los procesos electorales se decidió realizar dicha asamblea con el respaldo de la Conade.

Sin embargo, el organismo dirigido por Ana Gabriela Guevara continúa en omisión al no integrar el Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva (Coved), la instancia que, conforme a la ley, se encargará de vigilar los procesos electorales de dichas asociaciones, en reemplazo de la Codeme.

En paralelo, el secretario del anterior consejo directivo de la Femebo, Gonzalo Alba Gracida, convocó a una asamblea extraordinaria para el 19 de febrero en las instalaciones de la Codeme. Pero sólo autorizaron a participar a cinco de las 19 asociaciones con derecho a voto, acusan Sánchez, Cienfuegos y Bustamante.

El comité directivo encabezado por Sánchez alega que fue improcedente la asamblea convocada por Alba, ya que éste fue destituido en la asamblea extraordinaria del 15 de febrero porque no le tienen confianza, ya que también ocupa un cargo en la Codeme.

En el acta de asamblea del 15 de febrero se dice que en Alba “existe un conflicto de interés, lo que no permite que la presidenta de la federación confíe en su imparcialidad y profesionalismo para con la Femebo, al responderle directamente al presidente de la Codeme”. Junto con Alba fue cesado el vocal jurídico Israel Espinoza, por considerar que forma parte del grupo de Aguilar.

Bustamante expone: “La ilegalidad fue de ellos, porque ya no están en funciones. Esto es parte de la historia que hemos venido arrastrando. Queremos hacer las cosas como deben ser”.

A su vez, el tesorero Erik Fernando Beltrán expone que Alba incurrió en faltas graves al estatuto “realizando actos subversivos que causan descontrol interno y atentan contra la normatividad de la Femebo, ya que escondió la reforma a los estatutos que se realizaron en abril de 2017 y de cuotas para que no puedan concurrir al proceso electivo”.

En el acta de la asamblea del 15 de febrero se asienta que estuvo presente la directora del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade), Norma Olivia González, en su carácter de visora e invitada para supervisar el desarrollo de la reunión. Fue una de las razones por las que Aguilar se quejó ante el COM de injerencia gubernamental.

Al respecto, Padilla Becerra dice que de momento el COM no puede intervenir en el asunto “hasta que no se resuelva el amparo” que promovió Jorge Arturo Rangel Romero, apoderado legal de la Asociación de Boliche del Distrito Federal –ahora Ciudad de México–, con el cual intenta que se suspendan definitivamente los acuerdos de la asamblea del 15 de febrero. Por consiguiente, la Femebo tampoco tiene el reconocimiento de la federación internacional de la especialidad.

Padilla Becerra explica en la entrevista que en la Federación Mexicana de Tenis la situación es distinta, pues formalmente tiene “una asamblea legal que reconoce la federación internacional” y que la ITF estuvo presente en la reunión, donde participaron todas las asociaciones de la disciplina.

La demanda de amparo número 147/2021 está radicada en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y se dirige contra la Junta Directiva de la Conade, el secretario de Educación Pública, por la omisión de designar a los integrantes del Coved y los efectos y consecuencias de la omisión reclamada.

La querella también se promovió contra la Conade, el subdirector del Deporte del propio organismo, Adolfo Fierro Rodríguez; la directora del Sinade, Norma Olivia González; la directora de Conade, Ana Gabriela Guevara, al igual que la Femebo.

A la Conade se le reclama la omisión de ejercer sus facultades de vigilar, verificar y sancionar la legalidad y el cumplimiento de los procedimientos estatutarios en las acciones realizadas por el consejo directivo de la Femebo, específicamente en lo relativo a la convocatoria, celebración y toma de acuerdos de la asamblea del 15 de febrero, en lo concerniente a sus procesos de elección y de los cambios normativos estructurales que presuntamente se realizaron en infracción de la normativa aplicable.

A Fierro Rodríguez se le responsabiliza de reconocer y convalidar la referida asamblea extraordinaria de la Femebo, a la directora del Sinade por su intervención en la misma.

Rangel Romero también le reclama a Ana Guevara por el oficio DG026/2021, de 24 de febrero, dirigido al presidente de la IBF, en el que le notifica de la elección de un nuevo consejo directivo. En cuanto a la Femebo, se le demanda por el cargo de Sánchez como presidenta interina.

Jorge Arturo Rangel ya se había proclamado presidente de la Femebo en las elecciones del pasado 19 de febrero, por lo que solicita en su recurso de amparo la suspensión de los actos reclamados para que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran, es decir, que se suspendan los efectos de los acuerdos tomados en la asamblea general extraordinaria.

Por ahora, la autoridad judicial otorgó la suspensión provisional para que las cosas se mantengan como están y la autoridad responsable se abstenga de protocolizar la asamblea. Asimismo, fijó el pasado 22 de marzo para la celebración de la audiencia incidental. Hasta el cierre de esta edición, el asunto seguía sin resolución.

Sánchez y Cienfuegos aclaran que la desafiliación de la Codeme fue derivada de que Amado Aguilar “no nos da un valor agregado a la federación y sí nos está entorpeciendo. Queremos ser autónomos, tomar nuestras decisiones e invitamos a la Conade, que a final de cuentas es el rector.

“El señor Amado Aguilar ha querido sabotearnos ante el COM, aseverando que la Conade está interviniendo en los procesos de elecciones, que se está metiendo donde no debería. Y eso no es verdad, porque nosotros solicitamos la intervención de la Conade”, precisa Cienfuegos.

Proceso solicitó una entrevista a Amado Aguilar por medio de mensajes y a través del director de comunicación social de la Codeme. El directivo dejó la petición en visto y el vocero guardó silencio.

Desde la salida de Aguilar de la Femebo, en 2016, han desfilado por el cargo cuatro personas: primero Jorge Robles, quien renunció al año por asuntos personales; después, el antes vicepresidente Gerardo Arrioja, quien no designó a nadie en su puesto anterior y dimitió el 6 de enero de 2021.

El 28 de enero fue designado presidente interino Alejandro Archundia y como vicepresidenta, Elsy Noemí Sánchez, quien asumió el interinato de la presidencia tras la renuncia de Archundia el 10 de febrero.

