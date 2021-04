Salen a subasta las botas con las que Messi alcanzó su récord por 57 mil 500 euros

MADRID (EUROPA PRESS).- El Museo Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) sacó a subasta este jueves las botas con las que el jugador del FC Barcelona Lionel Messi alcanzó su récord de goles por un valor de 57 mil 500 euros tras haber decidido juntos "ofrecer este objeto histórico en favor del proyecto Arte y Salud del Hospital Universitario Vall d'Hebrón, en Barcelona".

"Alcanzar el récord de marcar 644 goles con el mismo club me hizo muy feliz, pero me parece aún más importante poder ayudar a todos los niños enfermos que luchan para intentar curarse. Esperamos que esta subasta sirva para dar mayor visibilidad a esta extraordinaria iniciativa. Me gustaría agradecer a todos su apoyo a esta causa, tan importante para mí", indicó Messi.