Tebas: "La Superliga tal y como la han concebido está muerta y desahuciada"

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de La Liga española, Javier Tebas, recalcó este jueves que "después de 20 años de amenazas" de la creación de la Superliga, esta "se ha desvanecido de una forma importante en 48 horas" y que "tal y como la han concebido está muerta y desahuciada", congratulándose de que los clubes que han ido a "reventar el sistema" no hayan conseguido su objetivo.

"Después de 20 años de amenazas de la Superliga, porque siempre ha existido esa amenaza, por fin ha llegado a un momento real que ha ocurrido y en 48 horas se ha desvanecido de una forma importante. Se está disolviendo como un azucarillo y la amenaza activa de los 'grandes' de Europa ya no va a existir. Se acabó la amenaza de Superliga en mucho tiempo", señaló Tebas en rueda de prensa tras una reunión con los 39 clubes y sin la presencia de Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid.

El dirigente remarcó que le costaría "entender que los grandes clubes ingleses quieran hacer otra en un tiempo porque la respuesta de políticos y aficionados ha sido tremenda". "Lo negativo es cómo se hacen las cosas y el mensaje que se ha dado desde estos clubes", apuntó.

"No se nos puede decir que vienen a salvarnos y que no daña a las competiciones nacionales. Si tan bueno fuese para el fútbol como se nos ha intentado vender, no lo hubieran hecho clandestinamente. Uno cuando hace cosas a escondidas es porque está haciendo algo que no es bueno", añadió Tebas.

Para el presidente de LaLiga, ni Florentino Pérez ni Joan Laporta, presidentes del Real Madrid y del FC Barcelona, "están haciendo una reflexión real".

"Los seis clubes ingleses jamás van a estar en este tipo de competición y los alemanes, tampoco. La Superliga tal y como la han concebido está muerta y desahuciada. Ahora mismo es un torneo binario, pero en Italia se están borrando también. Tocar ahora la puerta de una negociación me parece hasta cínico", dijo.

"Florentino miente porque la Superliga no ayuda al fútbol, lo destruye"

En este sentido, explicó que "los que decían que la Superliga era para ayudar al fútbol o mienten o se equivocan". "Florentino miente porque la Superliga no ayuda al fútbol, sino que lo destruye. Y si está equivocado me sorprender en un empresario de su nivel. No es verdad que Florentino Pérez tenga que venir a salvarnos de ninguna catástrofe", alegó.

Su conclusión es el que "el Real Madrid quería conseguir un ingreso para fichar súper 'galácticos'". "Pero esos ingresos salen de algún sitio. Esa idea de reparto piramidal se destruye por sí misma. No es una pirámide, es un balcón donde están asomados los doce clubes. Lo más importante para que el Madrid siga compitiendo en fichajes es que el Manchester City y el PSG no hagan cosas raras con el control económico", opinó.

Tebas manifestó que en los últimos días no ha hablado con "ninguno de los tres" presidentes de los clubes españoles involucrados. "Con Florentino Pérez hace unos meses que no hablo y la última vez le dije que estaba equivocado. Con Laporta hablé la semana pasada y le dije que estaba equivocado, le demostré que los números que le prometían eran completamente irreales. Y respecto a Miguel Ángel (Marín), no ha estado en ninguna negociación clandestina, fue llamado a última hora para adherirse al proyecto", disculpó al dirigente colchonero.

Centrado en el presidente del Barça, subrayó que "Laporta hace unas semanas opinaba una cosa, en campaña electoral otra y ahora se ha puesto de máximo defensor de la Superliga". "El Barcelona tiene problemas más importantes a los que enfrentarse a otros clubes de España y Europa, tiene que resolver sus problemas financieros y reestructurar su deuda para competir en condiciones la temporada que viene", opinó.

"Han ido a reventar el sistema"

"Si hay más ingresos, los jugadores en vez de seis Ferrari van a tener siete. El tema es más de control de gastos que de nuevos ingresos porque el mercado lo desbordan con salarios. El problema es que estos clubes deben racionalizar los gastos y que la riqueza se reparta más entre los clubes porque si no estamos llegando al absurdo en el fútbol", reflexionó.

En cuanto al desarrollo de los acontecimientos en los últimos días, incidió en que "hubo diálogo hasta el viernes, que hubo reunión de la ECA, y todos votaron a favor de la reforma de la Champions". "De pronto salen el domingo por la noche con la nota de la Superliga. Dialogar no es dar lo que piden, es que vuelvan a las instituciones. Ya había acuerdo, pero a algunos clubes, no a los doce, no les gustaba el acuerdo con la UEFA y han ido a reventar el sistema", lamentó.

Todo para concebir "una Superliga de 'powerpoint'". "Para que los números que ha presentado fueran reales tendría que vaciar de contenido económico a todas las grandes ligas de Europa, no hay tanto dinero en derechos audiovisuales en el fútbol mundial para pagar lo que están diciendo, es imposible. Es todo mentira. La Superliga no es para regarnos, es para secarnos y llevarse el agua para luego repartirlo un poquito a goteo", comparó.

Tebas incluso puso en duda la participación de Real Madrid y Barcelona en la próxima edición de la Liga de Campeones. "En las competiciones europeas hay que firmar un documento de adhesión voluntaria. Vamos a ver si Real Madrid y Barcelona firman ese documento para la temporada que viene. Habrá que ver si quieren competir en las condiciones que establece la UEFA y no en las que ellos quieren. Eso se hace durante el mes de mayo, o sea que no queda mucho tiempo para que eso ocurra", recordó.

Además, también quiso expresar sus sospechas respecto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. "Infantino fue muy contundente el otro día en la asamblea de la UEFA, pero los hechos de los que tengo conocimiento no es lo que dice. Me gustaría que su desmentido fuera más claro porque los propios clubes de la Superliga iban manifestando que Infantino les estaba apoyando. Tendrá que decir claramente que esos clubes mentían. Ceferin le cree mucho más que yo. Yo tengo mis serias dudas", lanzó.