Cada tres meses "tengo entre 4 y 5 millones de dólares": Canelo Álvarez

CIUDAD DE MEXICO (apro).- Tras adelantar que incursionará en el mercado de las gasolineras en México, con la apertura de entre 90 y 100 establecimientos, Saúl “Canelo” Álvarez reveló que gracias a sus inversiones en bienes raíces, “cada tres meses tengo entre 4 y 5 millones de dólares”.

Con el nombre de “Canelo Energy”, el campeón mundial de boxeo dijo sin cortapisas: “Quiero ser millonario en los negocios. No estudié y vengo de muy abajo, pero me gusta aprender. Me pudiera retirar y puedo vivir tranquilo. Siempre he querido que el boxeo sea un gusto, no hacerlo por dinero”.

En entrevista con Graham Besinger, Álvarez aseguró ser “un fan de las inversiones y los negocios", luego de reconocer que su gusto por el boxeo le sirve para sus enormes ingresos económicos.

A mediados de abril, Saúl “Canelo” Álvarez figuró como el deportista mexicano mejor pagado en el mundo. Su fortuna asciende a 37 millones de dólares (2 millones por patrocinios y 35 millones por salarios y premios), de acuerdo con la revista especializada en finanzas Forbes.

Según el referido medio, Álvarez es el único mexicano en el ranking de “Los 100 atletas mejor pagados del mundo”, cuya lista la encabezan el tenista Roger Federer y el futbolista portugués Cristiano Ronaldo.

No obstante, la nómina de Forbes se queda corta, si se considera que en 2019 el pugilista tapatío tenía el mayor contrato en la historia del deporte con la empresa DAZN, por 365 millones de dólares en un periodo de cinco años.

El “Canelo” Álvarez ha conquistado campeonatos mundiales en cinco distintas categorías. Actualmente es monarca mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la división supermediano.

Ahora el peleador se prepara para su próximo combate contra el británico Billy Joe Saunders, en Arlington, Texas, el sábado 8 de mayo.