Tuca Ferretti confirma que se va de Tigres al final de la temporada

MONTERREY (apro).- El director técnico Ricardo Ferretti confirmó hoy que dejará a Tigres cuando finalice la temporada, después de 11 años al frente del equipo.

En conferencia de prensa posterior al entrenamiento de hoy, cuando le preguntaron sobre su posible salida de Tigres, tema que se ha discutido mediáticamente desde la semana pasada, el brasileño confirmó su salida, pero sin entrar en detalles.

“De esto no hay tema más que, terminando la temporada es definitivo. Punto. Y no vuelvo a hacer comentario. Definitivo (que ya no sigo)”, señaló el adiestrador albiazul al confirmar que cuando termine este torneo Guardianes Clausura 2021, finalizará también su tercera etapa con Tigres.

Los reporteros quisieron insistir, pero Tuca dio por terminado el tema, al señalar que únicamente respondería a preguntas relacionadas con cuestiones deportivas.

Sin embargo, más adelante en la conferencia, señaló que le gustaría terminar la presente temporada despidiéndose con el octavo campeonato de Liga para la institución de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

“(Un título) es un bonito sueño. Ojalá se vuelva realidad. Uno trabaja para esto, para lograr lo máximo, durante 10 años fue lo que hicimos. Hemos logrado equis cantidad de campeonatos y, naturalmente, ahorita estamos en la pelea, entrando en la posibilidad del repechaje. Después la posibilidad de entrar a la Liguilla y tenemos que ir cumpliendo con metas y objetivos y ojalá lleguemos a lo que tú acabas de mencionar”, dijo.

Y al referirse a su futuro, dijo que le resta esforzarse junto con el equipo hasta donde lleguen en la presente temporada, que termina, en su fase regular, este sábado, en su juego de visitante ante Chivas. La esperanza de Tigres es colarse a la repesca, para luego avanzar a la Liguilla.

“Mi futuro es trabajar hasta donde el equipo llegue. Es en lo único que pienso. Tengo demasiados años para ser a largo plazo. Quiero hacer planes a corto plazo. Sábado, no más. Y después, si nos toca otro partido, otro. Metas y objetivos, hasta que termine mi compromiso.

“Cuando termine, ya veré en qué pienso. A lo mejor puedo ir a la playa o ir a un restaurante o convivir más con mis hijos, que casi no lo hago, o dedicar más tiempo a la familia, o a lo mejor puedo estar de pretemporada. No sé. Pero en lo único que pienso es en el sábado y que haya una semana más”, afirmó.

Al referirse, sin mencionarla, a la etapa profesional que le espera, tras su salida de Tigres, Ferretti Oliveira dijo que es algo que ya ha pasado con anterioridad, como parte normal de su trabajo como entrenador.

OFICIALMENTE TUCA FERRETTI SE VA DE TIGRES ACABANDO ESTE TORNEO.



Bombazo en San Nicolás, finalmente el DT más ganador de la historia de Tigres deja su puesto.



¡Gracias por todo Tuca, y suerte en lo que venga! uD83DuDC4FuD83CuDFFBuD83DuDFE1uD83DuDD35pic.twitter.com/0gTpASzSIK — Somos Tigres uD83CuDDFAuD83CuDDE6 (@SomosTigres) April 28, 2021

“Sigue enfrentar a Chivas, no veo otra cosa así tan fuera de lo común que no haya vivido, aquí mismo en este equipo, no tantas veces, porque sí logré mantener un grupo básico, durante muchos años, es la verdad. Salían unos y entraban otros, y así sucesivamente. Y las cosas salieron bien. Y espero que el sábado vuelvan a salir bien. Es todo”, dijo.

Al finalizar, el sábado, el pasado Clásico Norteño que se jugó en el Estadio Universitario, donde felinos vencieron 2- 1 a Rayados, los aficionados corearon el nombre de Ferretti y pidieron que no se fuera.

Al respecto, el entrenador se dijo complacido con los seguidores de la U, aunque mencionó que los comentarios, para bien y para mal, los toma con mesura.

“Me siento bien, como cuando también me mientan la madre, me siento mal. Soy un ser humano común y corriente, y acepto las críticas y los elogios de una manera equilibrada. Ni soy la mamá de Tarzán ni soy la caca del caballo del bandido. Soy una persona honesta cumplidora, comprometida, de palabra y súper entregado a mi equipo”, aseguró.

Como sustituto de Tigres se menciona el nombre del técnico Miguel Herrera, aunque también ha sido mencionado Ignacio Ambriz.

En su tercera etapa con Tigres, Tuca Ferretti fue presentado el 20 de mayo del 2010. Desde entonces ha entregado cinco Ligas, tres campeón de campeones, una Concachampions,y subcampeonatos en Copa Libertadores y Mundial de Clubes.